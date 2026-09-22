Täter flüchtig: 15jähriger Deutscher getötet, als er Mädchen beschützen will

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MARSBERG. Ein 15jähriger aus Dortmund ist bei einem Messerangriff im nordrhein-westfälischen Marsberg getötet worden. Sein 18 Jahre alter Begleiter erlitt schwere Verletzungen. Tatverdächtig sind ein 23jähriger Kosovare und ein 22jähriger Grieche aus Hamm, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Arnsberg mitteilte. Nach den beiden wird gefahndet. Die Auseinandersetzung ereignete sich am Samstag gegen 20.30 Uhr im Ortsteil Essentho.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gerieten die Tatverdächtigen zunächst mit einer Gruppe aus Marsberg und Rüthen in Streit, zu der auch die späteren Opfer gehörten.

Anschließend kam es zu einem körperlichen Angriff, bei dem der 15jährige tödliche Stichverletzungen erlitt. Er starb noch am Tatort. Nach Informationen der Bild ging es zuvor um angeblich verschwundene 200 Euro. Die Männer sollen einem von zwei 15jährigen Mädchen vorgeworfen haben, das Geld während eines gemeinsamen Ausflugs in die Niederlande gestohlen zu haben. Der getötete Deutsche und sein Begleiter sollen eingegriffen haben, um die Mädchen zu schützen.

Tatverdächtige lassen Auto zurück und fliehen

Die beiden Männer sollen daraufhin Messer gezogen und die Jugendlichen angegriffen haben. Laut Bericht stellten Ermittler am Tatort insgesamt drei Messer sicher. Eine Obduktion bestätigte dem Bericht zufolge, dass der 15jährige an Stichverletzungen im Oberkörper starb.

Der schwer verletzte 18jährige aus Marsberg wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag war sein Zustand stabil. Die Tatverdächtigen ließen ihr Auto zurück und flüchteten in ein Waldgebiet. Bei der Suche setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Ablauf des Angriffs und die Hintergründe des Streits werden weiterhin untersucht. (rr)