Müller-Werk vor dem Aus – jetzt schaltet sich Ulrich Siegmund ein

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MAGDEBURG. Der Lebensmittelunternehmer Theo Müller hat nach Angaben der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt einem persönlichen Treffen mit dem AfD-Politiker Ulrich Siegmund zugestimmt. Dabei soll über den Erhalt eines von der Schließung bedrohten Werks im Landkreis Börde gesprochen werden. In der Homann-Fabrik in Rogätz stehen rund 160 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Siegmund will den Unternehmer noch vor Weihnachten in Sachsen-Anhalt empfangen.

Die Unternehmensgruppe Theo Müller hatte angekündigt, die Produktion in Rogätz bis Ende September 2027 einzustellen. In dem Werk werden Saucen hergestellt, die vor allem in Gläsern verkauft werden.

Als Gründe nennt das Unternehmen eine nicht mehr wettbewerbsfähige Kostenstruktur, erheblichen Investitionsbedarf und eine sinkende Nachfrage. Verbraucher griffen zunehmend zu anderen Verpackungsformaten, wodurch die Auslastung der Fabrik zurückgehe. Nach einer Mitteilung des Konzerns sei es trotz umfangreicher Bemühungen nicht gelungen, den Betrieb wieder wirtschaftlich zu machen. Gleichzeitig will Müller auch die Schnittkäserei seines Unternehmens Sachsenmilch im sächsischen Leppersdorf schließen. Dort sind weitere 160 Beschäftigte betroffen. Insgesamt stehen damit rund 320 Arbeitsplätze in beiden Bundesländern vor dem Aus.

Das Müller-Werk in #Rogätz mit rund 160 Arbeitsplätzen steht zur Disposition. Auf Initiative der AfD-Landtagsfraktion wurde der Kontakt zu Unternehmer Theo Müller hergestellt. Die Müller-Gruppe hat nachvollziehbare und sachlich begründete Positionen für die Schließung des Standorts dargelegt. Die schwierigen Rahmenbedingungen dürfen nicht ausgeblendet werden, wenn es um die Zukunft von Arbeitsplätzen in Sachsen-Anhalt und Deutschland geht. „Wir müssen alles daransetzen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in unserem Land zu halten. Die energiepolitischen Fehlentscheidungen auf Bundesebene haben unsere Unternehmen massiv unter Druck gesetzt. Es muss unser Anspruch sein, diese Belastungen auf Landesebene so weit wie möglich abzufedern und mit einer neuen, leistungsgerechten und freiheitlichen #Wirtschaftspolitik echte Standortvorteile zu schaffen“, begründet Ulrich Siegmund den Vorstoß. Die AfD-Fraktion dankt Herrn Müller ausdrücklich dafür, das Gesprächsangebot angenommen zu haben. Für die Zeit unmittelbar nach Bildung der neuen Landesregierung und noch vor Weihnachten wurde ein persönlicher Gesprächstermin zwischen Theo Müller und Ulrich Siegmund vereinbart. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Möglichkeiten sich mit einer neuen Landesregierung ab Mitte Dezember eröffnen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Sachsen-Anhalt zu steigern. „Es darf nicht bei politischen Absichtserklärungen bleiben. Wir wollen gemeinsam prüfen, welche konkreten Wege es gibt, um dem Standort Rogätz eine Zukunft zu ermöglichen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen #Arbeitsplätze erhalten, unternehmerische Leistung stärken und Sachsen-Anhalt wieder zu einem attraktiven Standort für Industrie und Mittelstand machen“, so Siegmund. „Dass Herr Müller der möglichen neuen Landesregierung die Chance gibt, konkrete Perspektiven vorzustellen, ist ein gutes Zeichen. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er für diesen Termin nach Sachsen-Anhalt kommt. Die AfD-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass jede realistische Chance zum Erhalt des Werks genutzt wird. Eine starke #Wirtschaft braucht verlässliche Rahmenbedingungen, bezahlbare Energie und eine Politik, die Unternehmen nicht ausbremst, sondern ihnen Entwicklung ermöglicht.“ — AfD-Fraktion LSA (@AfDFraktionLSA) October 23, 2026

Siegmund will als Ministerpräsident verhandeln

Die Initiative zu dem Gespräch ging nach Angaben der AfD von ihrer Landtagsfraktion aus. Siegmund erklärte, die von Müller vorgebrachten Gründe für die Schließung seien nachvollziehbar. Allerdings dürfe die Politik die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht einfach hinnehmen. „Die energiepolitischen Fehlentscheidungen auf Bundesebene haben unsere Unternehmen massiv unter Druck gesetzt“, sagte der AfD-Fraktionschef. Sein Ziel sei es, die Belastungen für Betriebe auf Landesebene möglichst weit abzufedern.

Der Zeitpunkt des geplanten Treffens ist politisch bemerkenswert. Es soll laut AfD unmittelbar nach der Bildung einer neuen Landesregierung Mitte Dezember stattfinden. Siegmund will sich in diesem Monat zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Seine Partei hatte bei der Landtagswahl im September 43,8 Prozent der Stimmen und 39 der 83 Sitze gewonnen. Für die notwendige absolute Mehrheit fehlen ihr damit mindestens drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Ob Siegmund tatsächlich Regierungschef wird, ist weiterhin offen.

Der Kontakt zu Müller kommt nicht völlig überraschend. Der 86jährige Unternehmer kennt AfD-Chefin Alice Weidel seit Jahren persönlich. Bereits 2023 bestätigte er dem Handelsblatt mehrere gemeinsame Treffen. Anfang 2024 bezeichnete er die Politikerin gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung sogar als Freundin. Zugleich betonte Müller damals, nicht alle Positionen der AfD zu teilen und die Partei nicht finanziell zu unterstützen. Weidel wiederum hatte ihn im Januar 2025 öffentlich als möglichen Unternehmer genannt, dessen wirtschaftlicher Sachverstand auch in einer Bundesregierung gefragt wäre.

Gewerkschaft erhebt Vorwürfe gegen Müller

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sieht die Verantwortung für die drohende Werksschließung allerdings auch beim Unternehmen selbst. Sie wirft dem Konzern vor, die Fabrik jahrelang nicht ausreichend modernisiert zu haben. Rogätz sei früher ein besonders ertragreicher Standort gewesen. Statt rechtzeitig auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren, werde der Betrieb nun abgewickelt. Die Gewerkschaft fordert deshalb gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Sozialplan und eine Transfergesellschaft für die Beschäftigten.

Siegmund will dagegen zunächst versuchen, die Arbeitsplätze selbst zu erhalten. „Es darf nicht bei politischen Absichtserklärungen bleiben“, erklärte er. Er wolle mit Müller konkrete Möglichkeiten prüfen, um dem Werk eine Zukunft zu geben. Welche Maßnahmen dafür infrage kommen und ob der Unternehmer grundsätzlich bereit wäre, seine Schließungsentscheidung zu überdenken, ist bislang offen. Müller hat nach Angaben der AfD jedenfalls zugesagt, persönlich nach Sachsen-Anhalt zu kommen. (rr)