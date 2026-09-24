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Nach Tankrabatt-Plänen: Boris Rhein warnt Bundesregierung vor Steuererhöhungen

Nach Tankrabatt-Plänen: Boris Rhein warnt Bundesregierung vor Steuererhöhungen

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Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gibt auf dem Flughafen Kassel-Calden ein Pressestatement. Rheinmetall ist nach eigenen Angaben einer der größten Hersteller von Gefechtsfahrzeugen wie Berge- und Schützenpanzern.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gibt auf dem Flughafen Kassel-Calden ein Pressestatement. Rheinmetall ist nach eigenen Angaben einer der größten Hersteller von Gefechtsfahrzeugen wie Berge- und Schützenpanzern.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU): lehne höhere Lasten für Bürger „generell“ ab. Foto: picture alliance/dpa | Swen Pförtner
Nach Tankrabatt-Plänen
 

Boris Rhein warnt Bundesregierung vor Steuererhöhungen

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein verlangt von der schwarz-roten Bundesregierung, die Alltagssorgen der Bürger in den Mittelpunkt zu stellen. Warum er „die Deutungshoheit über die Alltags- und Gerechtigkeitsfragen“ plötzlich als gefährdet ansieht.
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WIESBADEN. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich gegen Pläne gestellt, Tabak, Schaumwein und zuckerhaltige Getränke höher zu besteuern. „Wenn wir die Menschen beim Tanken mit der Spritpreisbremse entlasten, darf sich der Staat das Geld nicht im Supermarkt mit Steuererhöhungen auf Lebensmittel wiederholen“, sagte Rhein der Bild-Zeitung. Er lehne höhere Lasten für die Bürger „generell“ ab.

Rheins Forderung, die Alltagssorgen der Menschen „ab sofort in den Mittelpunkt der Politik in Berlin“ zu stellen, steht im direkten Zusammenhang mit dem Wahldebakel seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern.

Rhein sieht Deutungshoheit über Alltags- und Gerechtigkeitsfragen gefährdet

Das Ergebnis sei ein „Siegeszug der Anti-Parteien“ gewesen. Nun käme es darauf an, dass „die Mitte“ anderen, wie etwa der AfD oder der Linkspartei, nicht „die Deutungshoheit über die Alltags- und Gerechtigkeitsfragen“ überlasse, warnte der hessische Regierungschef zuvor auf X. Auch dürfe es keine Kürzungen beim Elterngeld geben und Tanken sowie Heizen nicht verteuert werden.

Die Koalition in Berlin hatte sich am Freitagabend auf einen Tankrabatt bis Jahresende verständigt. Ab Oktober soll die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14 Cent sinken; mit Mehrwertsteuer ergibt das 17 Cent weniger je Liter. Spätestens zum 1. Januar plant die Regierung einen Preisdeckel für Sprit nach dem Muster Luxemburgs und Belgiens. (rsz)

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU): lehne höhere Lasten für Bürger „generell“ ab. Foto: picture alliance/dpa | Swen Pförtner
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