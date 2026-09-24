Boris Rhein warnt Bundesregierung vor Steuererhöhungen

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WIESBADEN. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich gegen Pläne gestellt, Tabak, Schaumwein und zuckerhaltige Getränke höher zu besteuern. „Wenn wir die Menschen beim Tanken mit der Spritpreisbremse entlasten, darf sich der Staat das Geld nicht im Supermarkt mit Steuererhöhungen auf Lebensmittel wiederholen“, sagte Rhein der Bild-Zeitung. Er lehne höhere Lasten für die Bürger „generell“ ab.

Rheins Forderung, die Alltagssorgen der Menschen „ab sofort in den Mittelpunkt der Politik in Berlin“ zu stellen, steht im direkten Zusammenhang mit dem Wahldebakel seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern.

Rhein sieht Deutungshoheit über Alltags- und Gerechtigkeitsfragen gefährdet

Das Ergebnis sei ein „Siegeszug der Anti-Parteien“ gewesen. Nun käme es darauf an, dass „die Mitte“ anderen, wie etwa der AfD oder der Linkspartei, nicht „die Deutungshoheit über die Alltags- und Gerechtigkeitsfragen“ überlasse, warnte der hessische Regierungschef zuvor auf X. Auch dürfe es keine Kürzungen beim Elterngeld geben und Tanken sowie Heizen nicht verteuert werden.

Das Wahlergebnis ist ein Siegeszug der Anti-Parteien. Die Mitte darf die Deutungshoheit über die Alltags- und Gerechtigkeitsfragen nicht den Anderen überlassen. Deshalb jetzt:

1. Teuer-Stopp beim Tanken und Heizen.

2. Keine Kürzungen beim Elterngeld.

3. Keine Steuererhöhungen… — Boris Rhein (@BorisRhein_cdu) September 21, 2026

Die Koalition in Berlin hatte sich am Freitagabend auf einen Tankrabatt bis Jahresende verständigt. Ab Oktober soll die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14 Cent sinken; mit Mehrwertsteuer ergibt das 17 Cent weniger je Liter. Spätestens zum 1. Januar plant die Regierung einen Preisdeckel für Sprit nach dem Muster Luxemburgs und Belgiens. (rsz)