Wo es die echte Pub-Romantik noch gibt

Seit Jahren geht in Großbritannien das Schreckgespenst des „Pub-Sterbens“ um. Und tatsächlich: Allein in England und Wales mußten 2021 mehr als 400 Pubs schließen, in Schottland waren es gut 200, give or take. Es gibt nur wenige Briten, die das kalt läßt, vor allem, da das Public House neben dem Königshaus die wichtigste Institution auf der Insel ist. So wichtig, daß kaum ein Politiker es sich leisten kann, auf einen gut inszenierten Kneipenbesuch mit anschließendem Bad in der Menge zu verzichten – sofern er oder sie denn als besonders volksnah wahrgenommen werden möchte.

König dieser Disziplin ist natürlich Boris Johnson, der aufgrund seines elitären und privilegierten Lebenslaufs umso mehr darum bemüht ist, sich selbst ein bürgernahes Image zu geben. Bilder, die den flachsblonden Prime Minister mit einem Pint in der Hand oder beim Zapfen eines solchen zeigen, gibt es deswegen wie Sand am Meer.

Daß es gerade Johnson war, der mit seiner restriktiven Lockdown-Politik das schon seit Jahren anhaltende Pub-Sterben nochmals verschärft hat, das nehmen ihm allerdings nicht wenige Briten und vor allem die geschädigten Gastronomen krumm, gerade nachdem bekannt wurde, daß es Johnson mit den Kontaktverboten im Zuge der nachgärenden Partygate-Affäre selbst nicht so genau genommen hat.

Zehn Pubs, die Sie besuchen sollten

Trotz Lockdowns, einer sich verändernden Demographie, hohen Biersteuern und Pachten, gibt es sie aber noch, die ehrlich-authentische Pubs, die mit ihrer viktorianischen Einrichtung, einem besonderen Publikum oder guter Küche zu überzeugen wissen. Zwei Wochen war der Autor in Schottland und Nordirland unterwegs, und hat aus zahlreichen Pubs zehn ausgewählt, die Sie unbedingt besuchen sollten, bevor der Fortschritt auch hier zur ewigen Sperrstunde läutet.

The Shore – Edinburgh (Leith)

Angesiedelt im lebhaften Hafenviertel Leith, bietet das winzige, aber urige Shore eine große Whiskey-Auswahl und hochwertige Speisen. Hier kann man gut nach einem Spaziergang am Wasser einkehren und sich zu sanften Klängen des regelmäßig auftretenden Jazz-Duos frische Meeresfrüchte und Entenleberpastete schmecken lassen. Da der Pub sehr klein ist, sollten man zumindest am Wochenende frühzeitig reservieren.

The Laird and Dog Inn – Lasswade

Etwas südöstlich von Edinburgh beherbergt das hügelige Lasswade einen dieser klassischen Land-Pubs, wie man ihn vielleicht noch bei Inspektor Barnaby erwarten würde. Im Laird and Dog kehren kaum ausländische Touristen ein, was aber nicht bedeutet, daß Durchreisende nicht schnell mit den Einheimischen ins Gespräch kamen und feuchtfröhlich bis zur Sperrstunde die großen Themen wälzten. Die Fish and Chips sind eine Klasse für sich.

The Dores Inn – Dores

Wer den Loch Ness auf seiner malerischen Seite entlang reisen möchte und aus Richtung Inverness kommt, den führt sein Weg zwangsläufig am Dores Inn vorbei. Einen Besuch in diesem weißgetünchten, kleinen Pub läßt sich perfekt mit einem ersten Spaziergang entlang des Strands kombinieren. Bei gutem Wetter sollte jeder kryptozoologisch Interessierte unbedingt vom sonnigen Biergarten aus nach Nessie Ausschau halten.

Markie Dans – Oban

Ich mußte ein wenig suchen, bis ich in der Küstenstadt Oban das Markie Dans ausfindig machen konnten. Der Pub versteckt sich im Souterrain eines Gästehauses, ist aber deutlich größer, als es von außen den Anschein macht. Im Markie Dans geht es zünftig-klassisch zu, mit fettigen Pub Grub-Gerichten, Billard, Sportübertragungen, Live-Musik an den Wochenenden und viel Jungvolk.

Blue Peter – Kirkcolm

Das idyllische, wie abgelegene Kirkcolm am südwestlichen Zipfel Schottlands beherbergt genau einen Pub, das maritime Blue Peter. Die winzige Kneipe mit angeschlossenem Restaurantbereich ist charmant altmodisch, genauso wie seine Stammgäste, die zwischen zwei Pints gerne und mit ordentlich Schalk im Nacken davon erzählten, wie sie den Lockdown im Hinterzimmer des Pubs überlebt haben.

Mary McBride’s/The Little Black Door – Cushendun

Der nostalgische Pub Mary McBride’s befindet sich fußläufig zu den aus der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bekannten Cushendun Caves. Ein Besuch hier kommt einer kleinen Zeitreise gleich. Neben der beeindruckenden Whiskey-Auswahl sollte man sich unbedingt Zeit nehmen, die zahlreichen Bilder und Fotografien aus mehreren Generationen Pub-Geschichte zu studieren, die sämtliche Wände pflastern.

The Bushmills Inn – Bushmills

Einer der schönsten Pubs auf der Strecke war das luxuriös-urige Bushmills Inn. Das beeindruckende Gebäude-Ensemble, welches Bar, Restaurant und Hotel umfaßt, stammt aus dem 16. Jahrhundert, in seinem Inneren werden Gäste von viktorianischer Gemütlichkeit und zahlreichen Kaminfeuern begrüßt. Gute Speisekarte mit frischer Küche, aber eher im gehobeneren Preissegment.

Blackbird – Derry/Londonderry

Ein Besuch im Blackbird lohnt schon aufgrund der opulenten Einrichtung, die den Gast mit ihren Kasettendecken und vielarmigen Deckenleuchten an einen ehrwürdigen Gentlemen’s Club aus King Georges V. Zeiten denken läßt. Große Chesterfield-Sessel laden zum Verweilen ein, die lange, verspiegelte Bar ist eingerahmt von kunstvoll ornamentierten Holzsäulen.

Sandinos – Derry/Londonderry

In einer Stadt mit einer so bewegten Geschichte wie Derry/Londonderry (Bloody Sunday), darf ein waschechter Sozialisten-Pub natürlich nicht fehlen. Wem es gefällt, der kann im Sandinos zwischen katholischen Arbeitern und anarchistischen Punks sitzend eine der besten Pizzen der Stadt verspeisen und dabei eine unglaublich faszinierende Sammlung von politischer Kunst und Kommunisten-Kitsch bewundern. Trotzdem muß am Ende, ganz kapitalistisch-schnöde, die Rechnung begliche werden.