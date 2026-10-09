Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ricarda Lang: ja – Maximilian Pütz: nein: Zu viel Meinungsvielfalt wagt die ARD dann doch nicht

Ricarda Lang: ja – Maximilian Pütz: nein: Zu viel Meinungsvielfalt wagt die ARD dann doch nicht

Ricarda Lang: ja – Maximilian Pütz: nein: Zu viel Meinungsvielfalt wagt die ARD dann doch nicht

Im ARD-Format "Hart aber fair 360" diskutiert Grünen-Politikerin Ricarda Lang.
Im ARD-Format "Hart aber fair 360" diskutiert Grünen-Politikerin Ricarda Lang.
Im ARD-Format „Hart aber fair 360“ diskutiert Grünen-Politikerin Ricarda Lang. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Ricarda Lang: ja – Maximilian Pütz: nein
 

Zu viel Meinungsvielfalt wagt die ARD dann doch nicht

Das hätte interessant werden können, wenn Grünen-Politikerin Ricarda Lang auf Männer-Coach Maximilian Pütz getroffen wäre. Aber die ARD macht einen Rückzieher. Das sagt viel aus über ein TV-Format, das eigentlich für Meinungsvielfalt stehen will. Ein Kommentar von Katharina Schmieder.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Im ARD-Format „Hart aber fair 360“ diskutiert Grünen-Politikerin Ricarda Lang. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles