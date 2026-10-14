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„Schweinegesichter“: ZDF will sich nicht von Krömers Hasstirade gegen AfD-Wähler distanzieren

„Schweinegesichter“: ZDF will sich nicht von Krömers Hasstirade gegen AfD-Wähler distanzieren

„Schweinegesichter“: ZDF will sich nicht von Krömers Hasstirade gegen AfD-Wähler distanzieren

Der ZDF-Komiker Kurt Krömer sitzt bei der Aufzeichnung von «Kurt Krömer - Podcast »Feelings«: Die 100. Folge live» in der Volksbühne am Rudolfplatz auf der Bühne.
Der ZDF-Komiker Kurt Krömer sitzt bei der Aufzeichnung von «Kurt Krömer - Podcast »Feelings«: Die 100. Folge live» in der Volksbühne am Rudolfplatz auf der Bühne.
Kurt Krömer: wird vom ZDF mit neuer Show belohnt. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser
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ZDF will sich nicht von Krömers Hasstirade gegen AfD-Wähler distanzieren

Nach den verbalen Ausfällen Kurt Krömers gegen AfD-Wähler verzichtet das ZDF darauf, die Aussagen zu verurteilen oder geradezurücken. Stattdessen kündigt der Sender eine neue Show mit dem Satiriker an. Wie viel kostet das Format den Beitragszahler?

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Kurt Krömer: wird vom ZDF mit neuer Show belohnt. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser
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