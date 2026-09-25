ZDF kündigt neues Satire-Format an

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MAINZ. Das ZDF hat ein neues TV-Satire-Format angekündigt. Das von dem Kabarettisten Florian Schroeder moderierte „Journal Deluxe“ soll Ende Oktober erstmals ausgestrahlt werden, wie ein Sprecher des öffentlich-rechtlichen Senders mitteilte. Das ZDF beschreibt die geplante Sendung als „anarchisch, verspielt und zugänglich“. Schröder sei ein „präziser Beobachter und schlagfertiger Kommentator“, der die Gegenwart „seziert“.

In der vergangenen Woche hatte das ZDF bekanntgegeben, die Sendung „ZDF Magazin Royale“ des selbsternannten Satirikers Jan Böhmermann abzusetzen (JF berichtete). Den bisherigen Sendeplatz der Böhmermann-Sendung soll Schroeder aber nicht erhalten. Die erste Folge des „Journal Deluxe“ soll am 3. November um 0:45 Uhr gezeigt werden, in der Mediathek soll sie bereits am 29. Oktober ab 18 Uhr zu sehen sein. Unklar ist, wer Böhmermanns Sendeplatz am Freitag um 23 Uhr erhalten soll.

ZDF verspricht „eine neue Satirefarbe“

Genaueres über die geplante Sendung wurde bisher nicht bekanntgegeben. Es sollen Gäste kommen, es dürfe thematisch politisch werden. Die Show „stellt Fragen und analysiert scharf: Wie viel neue Wohnungen entstehen durch Enteignung? Wo stellen Grüne die Brandmauer hin, wenn der Handwerker erkennbarer AfD-Sympathisant ist?“

Es werde „eine neue Satirefarbe“ kommen, die es bisher so nicht gebe. Schröders Sendung werde eine Sendung, „die liberaler ist, eine, die keine Scheuklappen aufsetzt, eine, die neue Stimmen zu Wort kommen lässt und selbst eine neue Stimme ist“, sagte Schroeder zu dem Projekt.

Schroeder hatte bereits 2023 in der ARD die Sendung „Schröder darf alles“ moderiert, die jedoch nach zehn Folgen eingestellt wurde. (st)