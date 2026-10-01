Wieso ist der „European Conservative“ gescheitert, Herr Fantini?

Der ehemalige Chefredakteur des „European Conservative“, Alvino-Mario Fantini: „Was auch immer als Nächstes kommt: Ich werde den Idealen, Grundsätzen und Werten treu bleiben, die mich von Anfang an angetrieben haben.“ Foto: The European Conservative

Erst war es sein Privatvergnügen, dann machte der Journalist Alvino-Mario Fantini aus dem „European Conservative“ ein weltweit angesehenes Medium – das Ende kam mit Schrecken. Wie eine konservative Zeitschrift zwischen die Fronten des Kulturkampfs geriet.