Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Konservative Publizistik: Wieso ist der „European Conservative“ gescheitert, Herr Fantini?

Konservative Publizistik: Wieso ist der „European Conservative“ gescheitert, Herr Fantini?

Konservative Publizistik: Wieso ist der „European Conservative“ gescheitert, Herr Fantini?

Der ehemalige Chefredakteur des „European Conservative“, Alvino-Mario Fantini: „Was auch immer als Nächstes kommt: Ich werde den Idealen, Grundsätzen und Werten treu bleiben, die mich von Anfang an angetrieben haben.“ Foto: The European Conservative
Der ehemalige Chefredakteur des „European Conservative“, Alvino-Mario Fantini: „Was auch immer als Nächstes kommt: Ich werde den Idealen, Grundsätzen und Werten treu bleiben, die mich von Anfang an angetrieben haben.“ Foto: The European Conservative
Der ehemalige Chefredakteur des „European Conservative“, Alvino-Mario Fantini: „Was auch immer als Nächstes kommt: Ich werde den Idealen, Grundsätzen und Werten treu bleiben, die mich von Anfang an angetrieben haben.“ Foto: The European Conservative
JF-Plus Icon Premium Konservative Publizistik
 

Wieso ist der „European Conservative“ gescheitert, Herr Fantini?

Erst war es sein Privatvergnügen, dann machte der Journalist Alvino-Mario Fantini aus dem „European Conservative“ ein weltweit angesehenes Medium – das Ende kam mit Schrecken. Wie eine konservative Zeitschrift zwischen die Fronten des Kulturkampfs geriet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der ehemalige Chefredakteur des „European Conservative“, Alvino-Mario Fantini: „Was auch immer als Nächstes kommt: Ich werde den Idealen, Grundsätzen und Werten treu bleiben, die mich von Anfang an angetrieben haben.“ Foto: The European Conservative
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles