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TV-Kritik: Wie Francis Fukuyama die deutsche Brandmauer schleift

TV-Kritik: Wie Francis Fukuyama die deutsche Brandmauer schleift

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Francis Fukuyama zu Gast bei „Markus Lanz“: Hält Vergleiche zu 1933 für unbegründet. Foto: ZDF/Screenshot
Francis Fukuyama zu Gast bei „Markus Lanz“: Hält Vergleiche zu 1933 für unbegründet. Foto: ZDF/Screenshot
Francis Fukuyama zu Gast bei „Markus Lanz“: Hält Vergleiche zu 1933 für unbegründet. Foto: ZDF/Screenshot
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Wie Francis Fukuyama die deutsche Brandmauer schleift

Bei Markus Lanz geht es um den Niedergang von „unserer Demokratie“ und insbesondere um die verlorene Glaubwürdigkeit des Magdeburger CDU-Wahlverlierers Sven Schulze. Dieser macht nach einer peinlichen Befragung zu seinem Umgang mit der AfD eine erstaunliche Ankündigung.

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Francis Fukuyama zu Gast bei „Markus Lanz“: Hält Vergleiche zu 1933 für unbegründet. Foto: ZDF/Screenshot
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