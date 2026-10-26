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„Diaper Lover“ im Bällebad: Wenn die ARD den Zugang der Windel-Fetischszene zu Kinderräumen fordert

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„Diaper Lover“ im Bällebad: Wenn die ARD den Zugang der Windel-Fetischszene zu Kinderräumen fordert

Dem ÖRR ist der Windel-Fetisch sogar einen "Tagesschau"-Bericht wert.
Dem ÖRR ist der Windel-Fetisch sogar einen "Tagesschau"-Bericht wert.
Dem ÖRR ist der Windel-Fetisch sogar einen „Tagesschau“-Bericht wert. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium „Diaper Lover“ im Bällebad
 

Wenn die ARD den Zugang der Windel-Fetischszene zu Kinderräumen fordert

Die ARD propagiert Toleranz für Windel-Fetischisten. Doch anders als bei der „Tagesschau“ haben Zuschauer kein Verständnis dafür, dass eine Fetisch-Party in einer Spielplatzhalle für Kinder stattfinden soll. Doch der ÖRR will mit „Experten“ beschwichtigen.

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Dem ÖRR ist der Windel-Fetisch sogar einen „Tagesschau“-Bericht wert. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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