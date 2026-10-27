Weimer plädiert für Halbierung der ARD-Anstalten

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BERLIN. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eine drastische Verkleinerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgeschlagen. Die Zahl der neun ARD-Landesrundfunkanstalten könne auf vier oder fünf reduziert werden, schreibt er in einem Gastbeitrag für die Welt. Auch das Nebeneinander von ARD und ZDF mit zwei bundesweiten Vollprogrammen stellt er infrage.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk verfüge über ein jährliches Budget von rund zehn Milliarden Euro, verliere aber zunehmend an Akzeptanz. Weimer bezeichnet die Sender als „hypertroph organisiert und viel zu teuer“.

Besonders bei jüngeren Menschen und in Ostdeutschland hätten ARD und ZDF erheblich an Bedeutung verloren. Zugleich steckten sie in einer Glaubwürdigkeitskrise. Weimer fordert deshalb eine stärkere Konzentration auf den eigentlichen Programmauftrag. Künftig solle es mehr Nachrichten, Hintergrundberichte, Kultur und Bildung geben, dafür weniger Krimis, Kochshows und Quizsendungen. Die bisherige Vorstellung, alles für alle Zuschauer anzubieten, sei überholt. Zwischen ARD und ZDF müsse zudem eine klarere Aufgabenverteilung geschaffen werden.

Weniger ARD, mehr Regulierung

Bereits im September hatte Weimer eine mögliche Privatisierung des ZDF zur Diskussion gestellt (die JF berichtete). Der Deutsche Journalisten-Verband warnte damals vor einem Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit der „Abrissbirne“. Auch mehrere Bundesländer widersprachen den Plänen. In seinem aktuellen Beitrag fordert Weimer keine Privatisierung mehr, hält aber eine grundlegende Neuordnung für notwendig.

Während der Staatsminister bei ARD und ZDF sparen will, verlangt er gegenüber privaten Internetunternehmen zusätzliche Regulierung. Amerikanische Plattformkonzerne wie Google und Meta verdrängten zunehmend unabhängige Medien. Weimer spricht von einem drohenden „Mediazid“ und fordert die rasche Einführung seines bereits vorgeschlagenen „Plattform-Soli“ (die JF berichtete). Die Einnahmen aus dieser Abgabe sollen unabhängigen Medien zugutekommen. Außerdem will er TikTok in Europa in europäische Eigentümerhände überführen und Plattformbetreiber zu strengeren Regeln für ihre Algorithmen verpflichten.

Ob aus seinen Forderungen tatsächlich Reformen werden, hängt allerdings von den Bundesländern ab. Denn die Rundfunkpolitik fällt in deren Zuständigkeit. Weimer kündigte weitere Gespräche mit den zuständigen Medienpolitikern an. Einen konkreten Zeitplan für die Zusammenlegung der Rundfunkanstalten nannte er nicht. Der Staatsminister kann damit zwar einen schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk fordern, aber keine einzige ARD-Anstalt selbst schließen. (rr)