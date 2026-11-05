Warum Harald Schmidt den „alten weißen Mann“ wie einen Orden trägt

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ZÜRICH. Der Entertainer Harald Schmidt hat sich demonstrativ gelassen über die Debatte um „alte weiße Männer“ und politisch korrekten Humor geäußert. „Gegen das Etikett ‚alter weißer Mann‘ kommt man nicht an“, sagte der 69jährige in der Schweizer Fernsehsendung „Gredig direkt“. Deshalb müsse man es eben „wie einen Orden vor sich hertragen“. Angst davor, wegen seiner früheren Auftritte gecancelt zu werden, habe er nicht.

Auch über seinen langjährigen Fernsehkollegen Thomas Gottschalk machte sich Schmidt lustig. Auf den Hinweis, dieser reagiere auf derartige Debatten mitunter dünnhäutig, antwortete er: „Er war Tommy Everybody’s Darling, ich bin Dirty Harry.“

Dass er in seiner früheren Show einmal Verona Pooth das Gesicht abgeleckt habe, bereue er nicht. Man müsse lediglich klug genug sein, sich im Laufe der Jahre anzupassen. Seine persönliche Unabhängigkeit verdanke er einem simplen Rezept, erklärte Schmidt. Man dürfe keine Leichen im Keller haben. Er selbst habe dafür einen „unglaublich komplizierten Trick“ entwickelt: Er zahle einfach Steuern. Überhaupt sei bei den Deutschen nach Auskunft eines Vermögensberaters der Steuerspartrieb stärker als der Sexualtrieb.

Schmidt empfiehlt Merz mehr Entschlossenheit

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekam in dem Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen einen Ratschlag. Der Kanzler werde bereits behandelt, als sei er politisch erledigt. Gerade deshalb solle er seine Vorhaben entschlossen durchziehen. Schmidts Empfehlung an Merz fiel entsprechend knapp aus: „Gib Gas.“

Um die politische Entwicklung Deutschlands macht sich der frühere Late-Night-Star dagegen wenig Sorgen. Die täglichen Katastrophenmeldungen seien für einen Satiriker wie ein gut gedüngter Acker für einen Bauern. Zeitungen lese er mittlerweile nur noch, wenn er die Autoren kenne. Andernfalls genüge ihm die Überschrift.

Auch an seinem Verhältnis zum Publikum habe sich nichts geändert. Sein früherer Fernsehpartner Herbert Feuerstein habe einmal gesagt, beide verbinde der Hass auf die Menschheit und die Liebe zum Publikum. Ohne diese Einstellung könne man ihren Beruf nicht ausüben. (rr)