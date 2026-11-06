Warum bei BioWare die Lichter ausgehen

BioWare setzte vergeblich große Hoffnungen in sein wokes Spiel „Dragen Age The Veilguard“ (Archivbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Daniel Pier

Politisierung ihrer Spielwelten mögen die Anhänger von PC-Rollenspielen nicht. Dass es immer noch Entwickler gibt, die genau das versuchen, hat für diese weitreichende Folgen. Der Niedergang von BioWare ist ein Lehrstück dafür. Von Ferdinand Vogel.