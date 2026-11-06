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Computerspielhersteller am Ende: Warum bei BioWare die Lichter ausgehen

Computerspielhersteller am Ende: Warum bei BioWare die Lichter ausgehen

Computerspielhersteller am Ende: Warum bei BioWare die Lichter ausgehen

BioWare setzte vergeblich große Hoffnungen in sein wokes Spiel "Dragen Age The Veilguard" (Archivbild).
BioWare setzte vergeblich große Hoffnungen in sein wokes Spiel "Dragen Age The Veilguard" (Archivbild).
BioWare setzte vergeblich große Hoffnungen in sein wokes Spiel „Dragen Age The Veilguard“ (Archivbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Daniel Pier
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Warum bei BioWare die Lichter ausgehen

Politisierung ihrer Spielwelten mögen die Anhänger von PC-Rollenspielen nicht. Dass es immer noch Entwickler gibt, die genau das versuchen, hat für diese weitreichende Folgen. Der Niedergang von BioWare ist ein Lehrstück dafür. Von Ferdinand Vogel.

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BioWare setzte vergeblich große Hoffnungen in sein wokes Spiel „Dragen Age The Veilguard“ (Archivbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Daniel Pier
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