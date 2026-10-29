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Berliner SPD in Erklärungsnot: Steffen Krach rudert um die Koalitionsantwort herum

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Steffen Krach (SPD) tut sich mit klaren Antworten zur Linkspartei schwer.
Steffen Krach (SPD) tut sich mit klaren Antworten zur Linkspartei schwer.
Steffen Krach (SPD) tut sich mit klaren Antworten zur Linkspartei schwer. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Berliner SPD in Erklärungsnot
 

Steffen Krach rudert um die Koalitionsantwort herum

Bei Markus Lanz windet sich der Berliner SPD-Spitzenkandidat Krach um die Frage nach einer Koalition mit islamistischen Antisemiten. Zur Berliner Bildungskrise sagt er lieber gar nichts – denn das Thema hätte auch ein peinliches Eingeständnis von ihm abverlangt.

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Steffen Krach (SPD) tut sich mit klaren Antworten zur Linkspartei schwer. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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