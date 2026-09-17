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TV-Geschichte: Raumpatrouille Orion: Sieben Folgen für die Ewigkeit

TV-Geschichte: Raumpatrouille Orion: Sieben Folgen für die Ewigkeit

TV-Geschichte: Raumpatrouille Orion: Sieben Folgen für die Ewigkeit

Raumpatrouille Orion brachte dem Zuschauer eine Vision der fernen Zukunft auf den Bildschirm.
Raumpatrouille Orion brachte dem Zuschauer eine Vision der fernen Zukunft auf den Bildschirm.
Raumpatrouille Orion brachte dem Zuschauer eine Vision der fernen Zukunft auf den Bildschirm. Foto: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/ Bildarchi | Mary Evans/AF Archive/ Bildarchiv
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Raumpatrouille Orion: Sieben Folgen für die Ewigkeit

Vor 60 Jahren startete mit „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“ die erste westdeutsche Science-Fiction-Fernsehserie der Nachkriegszeit. Die Serie wurde zu einer Zeitkapsel der Bundesrepublik der 1960er Jahre.

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Raumpatrouille Orion brachte dem Zuschauer eine Vision der fernen Zukunft auf den Bildschirm. Foto: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/ Bildarchi | Mary Evans/AF Archive/ Bildarchiv
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