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Kunst oder Propaganda?: „Palästina 36“ soll mehr als nur ein Spielfilm sein

Kunst oder Propaganda?: „Palästina 36“ soll mehr als nur ein Spielfilm sein

Kunst oder Propaganda?: „Palästina 36“ soll mehr als nur ein Spielfilm sein

Im Film "Palästina 36" geht es auch um die Rolle der britischen Kolonialmacht im Vorfeld des Arabischen Aufstands.
Im Film "Palästina 36" geht es auch um die Rolle der britischen Kolonialmacht im Vorfeld des Arabischen Aufstands.
Im Film „Palästina 36“ geht es auch um die Rolle der britischen Kolonialmacht im Vorfeld des Arabischen Aufstands. Foto: YouTube / Screenshot
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„Palästina 36“ soll mehr als nur ein Spielfilm sein

Vor drei Jahren war das Hamas-Massaker an israelischen Zivilisten. Eine internationale Großproduktion rekonstruiert den Arabischen Aufstand gegen die Briten in Palästina als Spielfilm, der 1936 ausbrach und in dem die heutigen Konflikte wurzeln.

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Im Film „Palästina 36“ geht es auch um die Rolle der britischen Kolonialmacht im Vorfeld des Arabischen Aufstands. Foto: YouTube / Screenshot
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