Im Film „Palästina 36“ geht es auch um die Rolle der britischen Kolonialmacht im Vorfeld des Arabischen Aufstands. Foto: YouTube / Screenshot

„Palästina 36“ soll mehr als nur ein Spielfilm sein

Vor drei Jahren war das Hamas-Massaker an israelischen Zivilisten. Eine internationale Großproduktion rekonstruiert den Arabischen Aufstand gegen die Briten in Palästina als Spielfilm, der 1936 ausbrach und in dem die heutigen Konflikte wurzeln.