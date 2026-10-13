Neue ZDF-Show cancelt Julian Reichelt

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MAINZ/BERLIN. Das ZDF hat „Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt als vorgesehenen Gast für die neue Late-Night-Show „Journal Deluxe“ von Florian Schroeder wieder ausgeladen. Reichelt bestätigte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT die Ausladung, über die die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Dienstag zuerst berichtete. Nach einer schriftlichen Einladung am 23. September wurde er laut eigener Aussage drei Tage später sogar mündlich in die Premiere-Show der Nachfolgesendung von Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ eingeladen. Anfang Oktober sagte man ihm plötzlich ab.

Der „Nius“-Chef kommentierte die Entscheidung gegenüber der JF als „traurig“. Er betonte, bereits ein lobendes Gastgeschenk für den Show-Host Schroeder gekauft zu haben. Dabei handelt es sich um ein Buch des US-Talkshowmoderators Bill Maher, der dafür bekannt ist, die eigene linke Blase aufs Korn zu nehmen. „Jetzt muss ich es wohl jemand anderem schenken“, sagte Reichelt. Auf X schrieb der 46jährige: „Die Cancel Culture beginnt, bevor die Sendung beginnt.“

Die Cancel Culture beginnt, bevor die Sendung beginnt. — Julian Reichelt (@jreichelt) October 13, 2026

Reichelt sei ausgeladen worden, nachdem die SZ das Konzept der Sendung, in der ausdrücklich auch linke und grüne Positionen kritisiert werden sollen, öffentlich gemacht hatte.

ZDF wollte eigentlich auch nicht-linke Gäste einladen

Demnach hatte das ZDF drei Tage vor der mündlichen Anfrage an Reichelt für die Erstausstrahlung mit ihm eigentlich noch eine Aufzeichnung am 18. November geplant. Dabei sei er zum Thema „Die politische Lage und Kultur in Deutschland nach den Landtagswahlen sowie die Bedeutung von ‘Nius’ im politischen Betrieb“ in einem 15minütigen Einzelgespräch eingeplant worden.

Das Gespräch gehöre zum von der Süddeutschen veröffentlichten Konzept des Formats. Eine interne Präsentation des ZDF vom Februar soll unter den Wunschgästen unter anderem auch Alice Weidel (AfD), Gabriele Krone-Schmalz, Ulf Poschardt, Hartmut Rosa, Boris Palmer und Peter Thiel gelistet haben. Einer, der tatsächlich angefragt wurde, war Reichelt.

Sender lobt Schroeder als „schlagfertigen Kommentator“

Der Sender beschreibt Schroeders Show auf seiner Internetseite als „anarchisch, verspielt und zugänglich“. Der Host sei „als präziser Beobachter und schlagfertiger Kommentator“ jemand, der die Gegenwart seziere. „Wenn Plattitüden, scheinbare Gewissheiten und dreiste Lügen nebeneinanderstehen, erkennt Schroeder die Komik in jeder Situation“, ist sich das ZDF sicher.

Produziert wird die Sendung von dem externen Anbieter „B28 Produktion“ – einer Firma, die bereits viele Formate für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk produzierte. Darunter sind zahlreiche Preisverleihungsveranstaltungen, Schlager-, Quiz- und Comedysendungen. Der ZDF-Unterhaltungschef, Oliver Heidemann, bezeichnete das „Journal Deluxe“ als „Verstärkung unseres erfolgreichen Satire-Ensembles“. Schroeder vereine „eloquenten Charme mit satirischem Biss und entdeckt die Widersprüche in unseren politischen und gesellschaftlichen Debatten“. (rsz)