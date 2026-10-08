Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Skandal um Mario Voigt: Nach Sieg vor Gericht rechnet Weber mit „Lügenorgie in den Medien“ ab

Skandal um Mario Voigt: Nach Sieg vor Gericht rechnet Weber mit „Lügenorgie in den Medien“ ab

Skandal um Mario Voigt: Nach Sieg vor Gericht rechnet Weber mit „Lügenorgie in den Medien“ ab

Der bekannteste Plagiatsforscher im deutschsprachigen Raum: Stefan Weber. Foto: zVg
Der bekannteste Plagiatsforscher im deutschsprachigen Raum: Stefan Weber. Foto: zVg
Sieht ganz genau hin: Der bekannteste Plagiatsforscher im deutschsprachigen Raum, Stefan Weber. Foto: zVg
JF-Plus Icon Premium Skandal um Mario Voigt
 

Nach Sieg vor Gericht rechnet Weber mit „Lügenorgie in den Medien“ ab

Um Plagiatsvorwürfe gegen Ministerpräsident Voigt zu relativieren, behauptete die „Thüringer Allgemeine“, Stefan Weber sei vorbestraft und erstelle „Gefälligkeitsgutachten“. Ein Gericht spricht dem Plagiatsjäger nun Entschädigungen zu. In der JF schlägt er zurück.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Sieht ganz genau hin: Der bekannteste Plagiatsforscher im deutschsprachigen Raum, Stefan Weber. Foto: zVg
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles