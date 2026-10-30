Mutmaßliche Linksextremisten zerstören Plakate der JUNGEN FREIHEIT

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GÖTTINGEN. Mutmaßliche Linksextremisten haben in Göttingen Werbeplakate der JUNGEN FREIHEIT zerstört. „Wir haben auch selbst Strafanzeige gestellt und gehen davon aus, dass die Polizei in Göttingen sich dieses Falles annehmen wird“, sagte JF-Chefredakteur Dieter Stein. Bislang hat die Polizeidirektion laut einer Sprecherin „noch keine Rückmeldung aus dem Staatsschutzkommissariat bekommen“.

Ein Plakat gegenüber dem „Queeren Zentrum Göttingen“ wurde nach kurzer Zeit abgerissen, ein weiteres in der Nähe des städtischen Klinikums mit der Aufschrift „Sag’ dem Asta doch mal Basta!“ teils zerrissen und mit mindestens fünf Farbbeuteln beworfen. „Es spricht Bände über den Zustand der Meinungs- und Pressefreiheit in einigen Milieus, wenn schon eine Plakatkampagne gewalttätige Reaktionen hervorruft“, betonte Stein. Beim Asta handelt es sich um den Allgemeinen Studentenausschuss, eine zumeist von Linken dominierte Interessenvertretung der Studentenschaft.

Wir lassen uns von Linksextremisten nicht einschüchtern

Die Plakataktion in Göttingen ist Teil einer bundesweiten JF-Werbekampagne für freien Journalismus. In der niedersächsischen Universitätsstadt begann die Initiative zum Semesterstart am 16. Oktober. Werbebanner an Bussen hatten die Göttinger Verkehrsbetriebe indes abgelehnt. „Wir werden unsere Aktion natürlich fortsetzen – nicht nur in Göttingen“, unterstrich Stein.

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