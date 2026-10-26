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Bundesweite Demonstrationen am Samstag: Jetzt rechtfertigt die „taz“ politische Gewalt ganz offen

Bundesweite Demonstrationen am Samstag: Jetzt rechtfertigt die „taz“ politische Gewalt ganz offen

Bundesweite Demonstrationen am Samstag: Jetzt rechtfertigt die „taz“ politische Gewalt ganz offen

Das Bild zeigt Randale in Frankreich. Viele Linke. auch bei der taz, distanzieren sich nicht von Gewalt.
Das Bild zeigt Randale in Frankreich. Viele Linke. auch bei der taz, distanzieren sich nicht von Gewalt.
Brennende Straßen in Bourdeaux: Taz-Journalistin lehnt Distanzierungen ab. Foto: picture alliance / SIPA | Antonin Louis
Bundesweite Demonstrationen am Samstag
 

Jetzt rechtfertigt die „taz“ politische Gewalt ganz offen

In Frankreich kommt es zu massiver Gewalt von Migranten und Linksextremisten. Auch für Deutschland sind Proteste angekündigt. „Gewalt anzuwenden“ hält das Blatt dabei grundsätzlich für „legitim“.
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BERLIN. Die linke Zeitung taz hat Gewalt als legitimes Mittel politischen Protests gerechtfertigt. „Nicht nur als Protestmittel, auch als Symptom eines gewaltvollen Spätkapitalismus ist Gewalt anzuwenden legitim“, heißt es in einem Text zu den Krawallen in Frankreich. „Sich als Bewegung von Gewalt zu distanzieren, stabilisiert Herrschaftsverhältnisse, weil es von der Gewalt ablenkt, die diese Gesellschaft durchzieht.“

Mit Blick auf die für den kommenden Samstag angekündigten bundesweiten Demonstrationen unter dem Motto „Gen Z regelt“ sei es schwierig, „Gewalt als Mittel des Protestes zu delegitimieren“. Weiter schreibt die taz-Volontärin Amira Klute: „Oft genug war physische Gewalt notwendig, um kleine Verbesserungen des Systems zu erreichen: Die Suffragetten, die in den 1910er Jahren in Großbritannien für das Wahlrecht von Frauen einstanden, hatten Erfolg, nachdem sie auf Sachbeschädigung und Brandstiftung zurückgegriffen hatten.“

Die Organisatoren der geplanten Demonstrationen nach französischem Vorbild hatten zuvor betont, sich „klipp und klar“ von „Extremismus“ und „jeglicher Gewalt“ zu distanzieren. „Wer randaliert oder Gewalt sucht, gehört nicht zu uns“, heißt es in den Aufrufen, die „Gen Z regelt“ derzeit in den sozialen Medien verbreitet.

Gewalt ist, wenn man für sein Geld arbeiten muss

Die „taz“-Journalistin findet, dass die Aussagen der Demonstrations-Organisatoren „die Gewalt des Staates und die des Spätkapitalismus“ verkennten. Dieser Gewalt seien Jugendliche regelmäßig ausgesetzt. Das zeige sich auch darin, dass „die meisten von uns gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen“ und dass viele Bürger Miete zahlen müssen, um nicht obdachlos zu werden.

Es werde sich in Zukunft zeigen, „ob es wirklich klug ist, sich dazu noch von jeglichem Extremismus abzugrenzen, oder ob dabei nicht viele stabile linksradikale junge Menschen verloren gehen“, prognostiziert Klute.

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Scharfe Kritik übt sie an dem Polizeigewerkschafter Jochen Kopelke, der mit Blick auf die für Samstag angekündigten Kundgebungen davor gewarnt hatte, „dass junge Krawallmigranten“, die „Bock auf Gewalt gegen die Polizei haben“, die Demonstrationen unterwandern könnten. Diese Äußerungen seien „rassistisch“, kritisierte Klute. (st)

Brennende Straßen in Bourdeaux: Taz-Journalistin lehnt Distanzierungen ab. Foto: picture alliance / SIPA | Antonin Louis
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