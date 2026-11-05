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Verharmlosung der Ausschreitungen: GenZ-Randale und das gefährliche Framing im ÖRR

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Im ÖRR werden die Migrantenbanden, die beim GenZ-Protest randalieren, verharmlost.
Im ÖRR werden die Migrantenbanden, die beim GenZ-Protest randalieren, verharmlost.
Im ÖRR werden die Migrantenbanden, die beim GenZ-Protest randalieren, verharmlost. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
JF-Plus Icon Premium Verharmlosung der Ausschreitungen
 

GenZ-Randale und das gefährliche Framing im ÖRR

Die Berichterstattung über die GenZ-Proteste ist ein Lehrstück der Desinformationspraxis des ÖRR. Anstatt die Probleme mit Migranten-Randalierern zu benennen, fordert man Verständnis für die Täter oder ergeht sich in Verschwörungstheorien gegen die Regierung. Eine Analyse von Katharina Schmieder.

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Im ÖRR werden die Migrantenbanden, die beim GenZ-Protest randalieren, verharmlost. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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