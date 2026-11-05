GenZ-Randale und das gefährliche Framing im ÖRR

Die Berichterstattung über die GenZ-Proteste ist ein Lehrstück der Desinformationspraxis des ÖRR. Anstatt die Probleme mit Migranten-Randalierern zu benennen, fordert man Verständnis für die Täter oder ergeht sich in Verschwörungstheorien gegen die Regierung. Eine Analyse von Katharina Schmieder.