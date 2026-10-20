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Lüge über Antifa-Spruch: „Fuck AfD“: Wie sich die „Bild“-Chefin in Widersprüche verwickelt

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Lüge über Antifa-Spruch: „Fuck AfD“: Wie sich die „Bild“-Chefin in Widersprüche verwickelt

„Bild“-Chefredakteurin Marion Horn lügt über ihr Poster mit dem „Fuck AfD“-Slogan.
„Bild“-Chefredakteurin Marion Horn lügt über ihr Poster mit dem „Fuck AfD“-Slogan.
„Bild“-Chefredakteurin Marion Horn lügt über ihr Poster mit dem „Fuck AfD“-Slogan. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
JF-Plus Icon Premium Lüge über Antifa-Spruch
 

„Fuck AfD“: Wie sich die „Bild“-Chefin in Widersprüche verwickelt

Jetzt räumt „Bild“-Chefredakteurin Marion Horn ein, es sei ein „Fehler“ gewesen, „Fuck AfD“ als ihre Haltung zu benennen. Über das Poster mit dem Antifa-Spruch in ihrem Büro lügt sie aber. Auch sonst weist ihre Entschuldigung einige Ungereimtheiten auf.

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„Bild“-Chefredakteurin Marion Horn lügt über ihr Poster mit dem „Fuck AfD“-Slogan. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
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