Früherer „Tagesschau“-Moderator macht jetzt Islam-TV in Ägypten

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BERLIN. Der frühere „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber hat angekündigt, ab Januar 2027 eine eigene Islam-Talkshow im ägyptischen Fernsehen zu moderieren. Beim Religionssender Azhari TV wird der 47jährige alle zwei Wochen auf Arabisch mit islamischen Gelehrten und Vertretern anderer Religionen diskutieren.

Die jeweils 25 Minuten langen Sendungen sollen sich auch mit Fragen beschäftigen, die Schreiber in Deutschland jahrelang heftige Anfeindungen eingebracht haben. Die ersten Folgen sind bereits aufgezeichnet.

Den Anfang macht das Thema „Islam und Frauen“. Zu Gast ist die Koranwissenschaftlerin Heba Auf, die an der traditionsreichen islamischen Al-Azhar-Institution in Kairo tätig ist. Weitere Ausgaben sollen sich mit Fragen wie „Wie islamisch ist das iranische Regime?“ und dem Aufstieg des Islamismus in Europa beschäftigen. Neben muslimischen Gelehrten will Schreiber auch Rabbiner und christliche Religionsvertreter einladen. Auf LinkedIn begründete er seinn Schritt ins arabische Fernsehen mit dem wachsenden Einfluss islamistischer Organisationen auf muslimische Gemeinschaften im Westen. Diese gewännen zunehmend an „Einfluss und Deutungshoheit“. Gemeinsam mit den höchsten muslimischen Autoritäten wolle er deshalb darüber diskutieren, was tatsächlich islamisch sei. Die Al-Azhar bezeichnete er als bedeutendste und einflussreichste religiöse Institution der muslimischen Welt.

In Deutschland wurde Schreiber mit einer Torte attackiert

Noch im September 2023 hatte Schreiber erklärt, sich künftig überhaupt nicht mehr zum Islam äußern zu wollen. Vorausgegangen waren jahrelange Anfeindungen wegen seiner islamkritischen Bücher und Reportagen. Besonders sein Buch „Inside Islam“, für das er Freitagspredigten in deutschen Moscheen untersuchte, hatte heftige Kontroversen ausgelöst. Kritiker warfen ihm vor, den Islam einseitig darzustellen.

Im August 2023 wurde Schreiber während einer Lesung an der Universität Jena von einem Mann mit einer Torte attackiert. Zuvor hatten Demonstranten den damaligen „Tagesschau“-Sprecher als Rassisten und Islamfeind beschimpft. Die Universität Jena verurteilte den Angriff und erstattete Anzeige. Wenige Wochen später kündigte Schreiber in einem Interview mit der Zeit an, weder weitere Bücher über den Islam schreiben noch entsprechende Einladungen zu Talkshows annehmen zu wollen. Er begründete seine Entscheidung mit den persönlichen Bedrohungen und dem aus seiner Sicht vergifteten gesellschaftlichen Klima.

Im September 2025 rückte der Journalist allerdings von diesem Entschluss ab. Angesichts zunehmender Anfeindungen in öffentlichen Debatten erklärte er, seine Perspektive auf den Islam und Islamismus sei nicht nur legitim, sondern wichtig. Nun erhält er ausgerechnet in einem mehrheitlich muslimischen Land eine eigene Sendung, die sich ausdrücklich mit diesen Themen beschäftigen soll.

In der arabischen Welt sieht Schreiber weniger Tabus

Für Schreiber ist das ägyptische Fernsehen kein Neuland. Arabisch lernte er während eines mehrmonatigen Aufenthalts bei einer christlichen Familie in Damaskus. Später arbeitete er als Reporter unter anderem in Beirut und Dubai. Bereits ab 2011 moderierte er beim ägyptischen Privatsender ONTV die arabischsprachige Wissenschaftssendung „SciTech“. Zwischenzeitlich berichtete er außerdem als ARD-Korrespondent aus Kairo.

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte Schreiber, dass seine Bücher in der arabischen Welt anders aufgenommen würden als in Deutschland. Problematische Entwicklungen innerhalb muslimischer Gemeinschaften seien dort deutlich weniger tabuisiert. Der Sender Azhari TV wolle eine lebendige und kritische Debatte über den Islam ermöglichen, insbesondere über dessen Verhältnis zum Westen. Die Verantwortlichen hätten bereits während seiner Zeit bei der ARD Kontakt zu ihm aufgenommen, etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung von „Inside Islam“.

Schreiber hatte die „Tagesschau“ im Mai 2025 nach acht Jahren verlassen und war anschließend zum Medienkonzern Axel Springer gewechselt. Dort berichtete er zunächst aus Israel über den Nahen Osten. Bereits im Juli 2026 kündigte er allerdings an, den Verlag zum Jahresende wieder zu verlassen. Neben seiner neuen Fernsehsendung plant er für 2027 eigene Medienformate, Bücher und eine Bühnentournee unter dem Titel „Sagen, was ist“. (rr)