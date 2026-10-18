Journalismus setzt zu häufig auf Framing statt Fakten

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In „Die Medienkrieger – wie uns die Vierte Gewalt manipuliert“ zeichnet Michael Clasen, langjähriger Journalist für die Neue Osnabrücker Zeitung, die epochale Schieflage der deutschen Medienwelt nach: Journalisten, die sich als Aktivisten verstehen und die sich von den Lebensrealitäten ihres Publikums entfremdet haben. Daher ist es kein Zufall, sondern eine Konsequenz, dass sich in den letzten Jahren die Medienskandale verdichten.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk versteht sich weitestgehend als Pressestelle der Grünen. In der Selbstwahrnehmung heißt das Haltungsjournalismus. Werden die Anstalten von außen auf ihre Unausgewogenheit hingewiesen, geben sie sich stur.

Dafür führt Clasen eine breite Palette an Belegen an: Die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten wurden von der Politik gekapert, wie eine vielbeachtete Untersuchung der Otto-Brenner-Stiftung zeigte. Anstatt eine Inventur der Gremien durchzuführen, erklärte der ÖRR, dass alles in bester Ordnung sei. In den Talkshows kommen die immer gleichen Experten zu Wort. Während konservative Stimmen mit der Lupe gesucht werden müssen, wird das linke Lager hofiert.

Corona: Als Kritik unerwünscht war

Weite Teile der deutschen Medienlandschaft waren während Corona eifrige Anhänger des „Teams Vorsicht“. In selbstgefälliger Manier wurde die Corona-Politik keineswegs kritisch hinterfragt, sondern frenetisch bejubelt.

Dabei zeigt die Retrospektive auf, dass zu Unrecht diejenigen gecancelt wurden, die damals die Maßnahmen kritisierten. Während Deutschland von einem Lockdown in den nächsten stolperte, ging Schweden einen anderen Weg.

Clasen führt dazu die Äußerung des ARD-Journalisten Helge Fuhst an: Im Gespräch mit dem RND betrachtet Fuhst die Corona-Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Anstalten als unproblematisch. Zwar harrte Deutschland länger im Krisenmodus aus, aber das hätte der Mehrheitsmeinung entsprochen.

Klimajournalismus und die Macht des Weglassens

Nach den medial aufgeheizten Corona-Jahren setzten die Medienkrieger auf „Klimajournalismus“, um weiterhin dystopische Schlagzeilen zu kreieren, die sich gut klicken. Während neuen Themenwelten, wie „Klima“ viel Raum gegeben wird, klaffen zahlreiche Lücken an anderen Stellen um so größer. So ist es oftmals aussagekräftiger, was in der Berichterstattung ausgelassen wird.

Die gescheiterte Migrationspolitik wird von den „Medienkriegern“ nur mit äußerster Vorsicht beleuchtet. Aus diesem Grund entfachte eine vergiftete Debatte um eine Reportage der Reihe „Klar“ der BR-Journalistin Julia Ruhs. Eine breite Front brachte sich gegen Ruhs in Stellung. Schlussendlich wurde ihre Moderation der vom NDR produzierten Folgen gestrichen.

Trump, Israel und der Ukraine-Krieg

Die außenpolitische Berichterstattung ist tief getränkt vom Moralismus ihrer Akteure. Trump und die USA seien auf dem Weg in den „Tech-Faschismus“. Geht es um Israel, so werden latent antisemitische Töne immer salonfähiger. Auch eine nüchterne, analytische Betrachtung des Ukraine-Krieges scheint im Mainstream unmöglich geworden zu sein.

Die einstige Monopolstellung der großen Medien fällt unwiderruflich in sich zusammen, resümiert Clasen. Die junge Generation ist in den digitalen Welten zuHause. Gleichzeitig erodiert der Werbemarkt. Die Budgets klassischer Werbung wandern heute zu BigTech. Europa fehle es vielfach an Innovation und Antworten.

Kampf gegen rechts als journalistische Mission

Über die letzten zehn Jahre hinweg wähnten sich die deutschen Haltungsjournalisten an vorderster Front im „Kampf gegen Rechts“. Der blau wählende Osten hat das mit „unserer Demokratie“ nicht so ganz verstanden. Wer die Brandmauer als undemokratisch bewertet, wird als „Rechtspopulist“ beschimpft und aus dem Diskurs verbannt. Gleichzeitig erscheinen Akteure unproblematisch, die unliebsame Medien stärker kontrollieren wollen.

„Können wir den Rückfall in ein autoritäres Zeitalter noch stoppen?“, fragt Clasen. Zensur hat sich zu einem florierenden Geschäftsmodell entwickelt – schließlich geht es den Meldestellen ja um die Bekämpfung von „Hasskriminalität“. Auch die andauernde Verschärfung entsprechender EU-Richtlinien, die den digitalen Raum zunehmend stärker regulieren, wirken als Brandbeschleuniger, um Meinungskorridore stetig zu verengen.

Clasen warnt mit diesem Szenario vor dem Missbrauch von KI. Das freie Denken könnte von einer digitalen Tyrannei ersetzt werden. So könnte ein Sozial-Kredit-System etabliert werden, welches China überholen könnte.

Kann der Journalismus sein Vertrauen zurückgewinnen?

Clasen appelliert, dass sich der Journalismus wieder dem Prinzip der Wahrhaftigkeit verschreiben muss. Er fordert eine Rückbesinnung zu einer Berichterstattung, die sich dem Publikum verpflichtet.

Zu lange agitierten Journalisten als Verfechter der „woken“ Ideologie oder verharrten auf ihrer politisch korrekten Haltung. Doch wird die Armee der Medienkrieger wieder zur Vernunft gelangen?

Oder sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit längst verspielt? Schließlich gibt es neue Alternativmedien, die längst das Vakuum füllen, welches die Medienkrieger hinterlassen haben.

Aus der JF-Ausgabe 42/26.