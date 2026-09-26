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JF-Videointerview: Ex-Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt: Parteien haben sich Staat zur Beute gemacht

JF-Videointerview: Ex-Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt: Parteien haben sich Staat zur Beute gemacht

JF-Videointerview: Ex-Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt: Parteien haben sich Staat zur Beute gemacht

Rainer Wendt: Polizeilegende tritt nicht mehr an. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Ronny Hartmann. Polizeigewerkschaft.
Rainer Wendt: Polizeilegende tritt nicht mehr an. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Ronny Hartmann. Polizeigewerkschaft.
Der langjährige Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt: Scharfe Kritik an der CDU geübt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Ronny Hartmann. Polizeigewerkschaft.
JF-Videointerview
 

Ex-Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt: Parteien haben sich Staat zur Beute gemacht

Der langjährige Chef-Polizeigewerkschafter Rainer Wendt ist seit Jahren ein lautstarker Kritiker der politischen Zustände in Deutschland. Mit JF TV hat er unter anderem über sein neues Buch gesprochen.
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Rainer Wendt war über 40 Jahre Beamter und bis April 2026 Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Sein jüngstes Buch mit Frank Henkel heißt „Deutschland in der Warteschleife“: ein Land, in dem die Regierung seit anderthalb Jahren Reformen ankündigt und das Parlament dann in die Sommerpause fährt. Den Grund sieht Wendt in einer politischen Klasse, „die überhaupt nicht verstehen kann, dass der Staat ihr nicht gehört“.

Die Parteien, sagt er, „haben sich den Staat tatsächlich zur Beute gemacht“ – vom öffentlichen Dienst über die Spitzen der Behörden bis zu den Richtern. Die JUNGE FREIHEIT hat ihn zum Video-Interview getroffen.

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Der langjährige Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt: Scharfe Kritik an der CDU geübt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Ronny Hartmann. Polizeigewerkschaft.
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