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„Valor Voice“: Europa aus dem rechten Blickwinkel

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Bereitschaftspolizisten räumen im Oktober ein Zeltlager in der spanischen Exklave Ceuta: Die Massenmigration zeigt inzwischen überall in Europa ihre Wirkungen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Fabian Suspensivo
Bereitschaftspolizisten räumen im Oktober ein Zeltlager in der spanischen Exklave Ceuta: Die Massenmigration zeigt inzwischen überall in Europa ihre Wirkungen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Fabian Suspensivo
Bereitschaftspolizisten räumen im Oktober ein Zeltlager in der spanischen Exklave Ceuta: Die Massenmigration zeigt inzwischen überall in Europa ihre Wirkungen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Fabian Suspensivo
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Europa aus dem rechten Blickwinkel

Um die oft diffuse Nachrichtenlage in Europa zu einer kohärenten Berichterstattung zusammenzufassen, ruft der konservative Journalist Daniel de Liever mit „Valor Voice“ ein neues Medium ins Leben. Im Gespräch mit der JF verrät er, wieso er an den Erfolg des Mediums glaubt.

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Bereitschaftspolizisten räumen im Oktober ein Zeltlager in der spanischen Exklave Ceuta: Die Massenmigration zeigt inzwischen überall in Europa ihre Wirkungen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Fabian Suspensivo
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