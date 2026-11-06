Dunja Hayali gewinnt Journalistenpreis

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HAMBURG. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat in Hamburg den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für kritischen Journalismus gewonnen. Hayali hat sich in den Augen der Jury vor allem um die Meinungs- und Pressefreiheit verdient gemacht. Die Moderatorin des „heute journals“ und des „Morgenmagazins“ lasse sich von Anfeindungen und Hass nicht einschüchtern, heißt es zur Begründung ihrer Auszeichnung.

Hayali gerät für ihre journalistische Arbeit immer wieder in die Kritik. Im Juli dieses Jahres beanstandete etwa die Deutsche Bahn mehrere ihrer Aussagen in einer ZDF-Dokumentation, woraufhin der Sender einige Behauptungen korrigierte und eine Unterlassungserklärung unterschrieb. Im Februar hatte sie eine Sendung über die Arbeit der US-Einwanderungsbehörde ICE mit veralteten Aufnahmen und nicht als solches gekennzeichnetem KI-Material moderiert. Nach lautstarker Kritik bat das ZDF um Entschuldigung und löschte den Beitrag.

Hayali reiht sich ein in prominente Gewinnerliste

Auch nach dem gewaltsamen Tod des konservativen US-amerikanischen Netzwerkers Charlie Kirk hatte Hayali Kritik ausgelöst, weil sie dessen politische Einstellung scharf verurteilt hatte. Ihr Sender räumte damals ein, dass einige ihrer Aussagen als Billigung des Mordes an Kirk gedeutet werden können, bestritt aber diese Absicht von Seiten Hayalis.

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ist mit 5.000 Euro Preisgeld dotiert und nach dem gleichnamigen Journalisten benannt, der 1995 verstorben war. Von ihm stammt der bekannte Satz: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.“

Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem Petra Gerster, Anne Will, Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Marietta Slomka, Oliver Welke, Claus Kleber, Ina Ruck und Elmar Theveßen. (st)