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Filmbesprechung: „Digger“ muss noch kurz die Welt retten

Filmbesprechung: „Digger“ muss noch kurz die Welt retten

Filmbesprechung: „Digger“ muss noch kurz die Welt retten

In "Digger" glänzt Tom Cruise wieder als Charakterdarsteller.
In "Digger" glänzt Tom Cruise wieder als Charakterdarsteller.
In „Digger“ glänzt Tom Cruise wieder als Charakterdarsteller. Foto: picture alliance / Warner Bros. Pictures via AP | Uncredited
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„Digger“ muss noch kurz die Welt retten

In „Digger“ überrascht Tom Cruise als aufgedunsene Donald-Trump-Karikatur. Es geht um Umweltsünden, drohende Katastrophen und einen US-Präsidenten, der dem Geschehen nicht so ganz folgen kann.

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In „Digger“ glänzt Tom Cruise wieder als Charakterdarsteller. Foto: picture alliance / Warner Bros. Pictures via AP | Uncredited
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