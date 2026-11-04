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TV-Kritik: Der SPD-Kommissar ist auf Linken-Jagd

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Sebastian Fiedler (SPD) will klare Worte von der Linkspartei zum Thema Antisemitismus.
Sebastian Fiedler (SPD) will klare Worte von der Linkspartei zum Thema Antisemitismus.
Sebastian Fiedler (SPD) will klare Worte von der Linkspartei zum Thema Antisemitismus. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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Der SPD-Kommissar ist auf Linken-Jagd

Bei Markus Lanz wird Linken-Chefin Ines Schwerdtner wegen islamistischer Umtriebe in ihrer Partei und Vertraulichkeiten mit arabischen Clans gegrillt. Als der Braten durch ist, kommt die SPD dran – mit einem bemerkenswerten Eingeständnis.

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Sebastian Fiedler (SPD) will klare Worte von der Linkspartei zum Thema Antisemitismus. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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