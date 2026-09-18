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Content Creation statt Berichterstattung: Der Selfiejournalismus muss weg

Content Creation statt Berichterstattung: Der Selfiejournalismus muss weg

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Beim Selfiejournalismus filmen sich Content Creatoren, wie sie auf Bildschirme starren.
Beim Selfiejournalismus filmen sich Content Creatoren, wie sie auf Bildschirme starren.
Beim Selfiejournalismus filmen sich Content Creatoren, wie sie auf Bildschirme starren. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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Der Selfiejournalismus muss weg

Hauptsache, der Zuschauer sieht die Journalisten beim Bedienen des Smartphones. Der Informationsgehalt ist vernachlässigbar. Das ist, worum es beim Selfiejournalismus geht. Der ÖRR leistet sich ein ganzes Heer solcher Selbstdarsteller, die vermeintlich spektakulären Themen nachgehen.

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Beim Selfiejournalismus filmen sich Content Creatoren, wie sie auf Bildschirme starren. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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