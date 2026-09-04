Der MDR spielt sich als Wahlkämpfer auf

Mit einer höchst fragwürdigen Berichterstattung mischt sich der MDR in den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt ein. Foto: ARD-Mediathek / Screenshot

Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mobilisiert der MDR nochmal alle Kräfte. Da werden den Zuschauern „Omas gegen Rechts“ und CDU-Funktionäre als von Heimatliebe bewegte Bürger präsentiert, die gegen die AfD auftreten. Es ist eine leicht durchschaubare Inszenierung. Von Katharina Schmieder.