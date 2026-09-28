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Selbstdemontage per Doku: Der kleine CDU-Prinz Amthor und der Kanzleramtsfuchs

Selbstdemontage per Doku: Der kleine CDU-Prinz Amthor und der Kanzleramtsfuchs

Selbstdemontage per Doku: Der kleine CDU-Prinz Amthor und der Kanzleramtsfuchs

In der Doku-Reihe "Inside CDU" gibt Philipp Amthor ungewollt entlarvende Einblicke in den Politikbetrieb.
In der Doku-Reihe "Inside CDU" gibt Philipp Amthor ungewollt entlarvende Einblicke in den Politikbetrieb.
In der Doku-Reihe „Inside CDU“ gibt Philipp Amthor ungewollt entlarvende Einblicke in den Politikbetrieb. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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Der kleine CDU-Prinz Amthor und der Kanzleramtsfuchs

Das ZDF veröffentlicht die zweite Staffel der Reihe „Inside CDU“. Vier neue Folgen dokumentieren die Monate des Wahlkampfes in Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Die Innenansichten beleuchten eine bonzige Politikerkaste, die sich selber zuprostet, während sie in die Bedeutungslosigkeit taumelt.

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In der Doku-Reihe „Inside CDU“ gibt Philipp Amthor ungewollt entlarvende Einblicke in den Politikbetrieb. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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