Der kleine CDU-Prinz Amthor und der Kanzleramtsfuchs

In der Doku-Reihe „Inside CDU“ gibt Philipp Amthor ungewollt entlarvende Einblicke in den Politikbetrieb. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot

Das ZDF veröffentlicht die zweite Staffel der Reihe „Inside CDU“. Vier neue Folgen dokumentieren die Monate des Wahlkampfes in Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Die Innenansichten beleuchten eine bonzige Politikerkaste, die sich selber zuprostet, während sie in die Bedeutungslosigkeit taumelt.