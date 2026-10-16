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Zehn Jahre Jugendangebot von ARD und ZDF: Das ist Funk und das kann weg

Zehn Jahre Jugendangebot von ARD und ZDF: Das ist Funk und das kann weg

Zehn Jahre Jugendangebot von ARD und ZDF: Das ist Funk und das kann weg

Das Bild zeigt das Logo von Funk.
Das Bild zeigt das Logo von Funk.
Das Logo von Funk: Öffentlich-Rechtliches Medienangebot gehört abgeschafft. Foto: picture alliance/dpa | Hannes P. Albert
JF-Plus Icon Premium Zehn Jahre Jugendangebot von ARD und ZDF
 

Das ist Funk und das kann weg

Das Jugendangebot von ARD und ZDF, Funk, wird zehn Jahre alt. Dass wir diesen Schund weiterhin bezahlen müssen, ist eine Frechheit. Eine Abrechnung von Katharina Schmieder.

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