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TV-Kritik: Chrupalla trifft Wagenknecht – wo bitte geht‘s hier zur „Querfront“?

TV-Kritik: Chrupalla trifft Wagenknecht – wo bitte geht‘s hier zur „Querfront“?

TV-Kritik: Chrupalla trifft Wagenknecht – wo bitte geht‘s hier zur „Querfront“?

Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla spricht mit BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht: bilden angeblich eine „Querfront“. Foto: Sendung „Markus Lanz“. Screenshot: JF
Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla spricht mit BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht: bilden angeblich eine „Querfront“. Foto: Sendung „Markus Lanz“. Screenshot: JF
Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla spricht mit BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht: über Trennlinien und Gemeinsamkeiten. Foto: Sendung „Markus Lanz“. Screenshot: JF
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Chrupalla trifft Wagenknecht – wo bitte geht‘s hier zur „Querfront“?

Bei Markus Lanz geht es um die Frage, ob sich AfD und BSW auf die Wahl von Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten in Magdeburg verständigen können. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht ziert sich nach Kräften – und hat offenbar noch eine ganz andere Agenda.

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Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla spricht mit BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht: über Trennlinien und Gemeinsamkeiten. Foto: Sendung „Markus Lanz“. Screenshot: JF
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