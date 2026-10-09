Christliche Organisation kritisiert „tendenziösen Journalismus“ bei der Tagesschau

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WIEN/HAMBURG. Die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa (OIDAC) hat massive Kritik an einem Beitrag des Tagesschau-Formats „rabbit hole“ geübt. „Leider ist das ein krasses Beispiel für tendenziösen Journalismus“, sagte OIDAC-Geschäftsführerin Anja Tang gegenüber der JUNGEN FREIHEIT.

Es geht um ein etwa zwölfminütiges Video, das am Dienstag auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau erschien; außerdem wurde eine Kurzversion bei Instagram veröffentlicht, die im Netz für Irritationen sorgte. Darin relativiert eine Moderatorin Berichte über Brandstiftungen gegen Kirchen in Deutschland und kritisiert Kommentatoren, die sie in Zusammenhang mit einer fortschreitenden Islamisierung stellen.

die sind so lost https://t.co/vkVcsmD2T7 — Ulf Poschardt (@ulfposh) October 7, 2026

„Für politische Propaganda“

Angelegt ist der Beitrag als Faktencheck. „Unser Team hat wochenlang dazu recherchiert, Social-Media-Clips analysiert und mit der Polizei und Staatsanwaltschaften im ganzen Land gesprochen“, sagt die Moderatorin. Sie stellt dar, dass die Täter häufig Kinder und Jugendliche seien. Außerdem unterstreicht sie: „Der Schaden, der war häufig gar nicht so groß und wurde vor Ort als nicht dramatisch wahrgenommen.“

Konkret arbeitet sich das Video unter anderem an einem OIDAC-Bericht ab, der 33 Brandstiftungen in Deutschland im Jahr 2024 registrierte. Dem stellt die Tagesschau gegenüber, dass das Bundeskriminalamt „genau null Brandstiftungen“ mit christenfeindlichem Motiv registriert habe.

Ein zugeschalteter Soziologe meint zudem, offenbar mit Blick auf Personen, die die Gewalt gegen Kirchen mit Muslimen in Verbindung bringen, es gehe darum, für politischen Handlungszwang zu sorgen. „Sei es, wenn es von extremen Gruppierungen oder Parteien aufgenommen wird für ihren Wahlkampf oder für ihre politische Propaganda.“ Die Moderatorin fügt an dieser Stelle an, „wohl auch“ OIDAC wolle „genau diesen Handlungsdruck“ erzeugen.

OIDAC: Angriffe werden „heruntergespielt“

Auf JF-Nachfrage wehrte sich OIDAC-Geschäftsführerin Tang deutlich gegen das Narrativ des Beitrags. Sie verwies darauf, dass ihre Organisation bei der Erfassung der Taten eine Methode anwende, die von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) komme, mit der OIDAC zusammenarbeite. Dabei werden Angriffe auf religiöse Gebäude auf Basis bestimmter Indikatoren auch dann als potenzielle Hasskriminalität erfasst, wenn ein entsprechendes Motiv nicht strafrechtlich nachgewiesen werden konnte.

Der Tagesschau-Beitrag erwähnt allerdings nicht, dass die Organisation sich auf eine OSZE-Methode stützt. Tang hatte auch erläutert, dass OIDAC Fälle wieder aus der Statistik herausnehme, wenn spätere Ermittlungsergebnisse einen christenfeindlichen Hintergrund ausschließen.

„Der steuerfinanzierte Sender geht sogar so weit, Angriffe auf Kirchen pauschal herunterzuspielen“, ergänzte Tang gegenüber der JF: „ein Brandanschlag auf einen Altar als ‘Anzünden einer Tischdecke‘ und das Inbrandsetzen einer Bibel als ‘angekohltes Buch‘.“ In der Instagram-Kurzversion hatte die ARD-Moderatorin betont, die Polizei ermittle meist nicht wegen Brandstiftung, sondern wegen Sachbeschädigung, „zum Beispiel, weil jemand ein Buch angekokelt hat“.

Eine „selbsternannte Beobachtungsstelle“

Sie bezog sich dabei womöglich auf einen Fall aus Weihenlinden, zu dem die Polizei der ARD mitgeteilt hatte, dort sei ein Notizbuch für Wünsche der Besucher „angekokelt“ worden. OIDAC gibt dagegen an, es habe sich um ein Gebetsbuch gehandelt. In einem anderen Fall berichtete die Organisation, dass ein Holzständer in Brand gesetzt und dabei auch eine Bibel mit Ruß bedeckt worden sei. In der Liste der Fälle befindet sich aber etwa auch ein Brand, der im Altarraum einer Thüringer Kirche ausbrach und mehrere zehntausend Euro Schaden angerichtet haben soll.

Unterdessen wies Tang darauf hin, dass ihre Organisation im Beitrag als „selbsternannte“ Beobachtungsstelle bezeichnet wird. Sie resümiert: „Das ist kein seriöser Journalismus, sondern bewusstes Framing, das hinter jeden journalistischen Qualitätsstandards weit zurückbleibt und eher den Anschein von Aktivismus hat.“

Die Beobachtungsstelle für Intoleranz gegenüber und Diskriminierung von Christen in Europa behält seit zwanzig Jahren Einschränkungen der Religionsfreiheit von Christen in Europa im Blick. Die Organisation geht auf eine Initiative der konservativen ÖVP-Politikerin Gudrun Kugler zurück. Deren Mann, Martin Kugler, ist OIDAC-Präsident. (ser)