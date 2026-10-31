Neuer ZDF-Showmaster Florian Schroeder: Tänzelnd auf der Grenze

Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten.“ Man muss an diesen Aphorismus des genialen Wiener Sprachkritikers Karl Kraus erinnern, um sich zu vergegenwärtigen, wie heruntergekommen dieses Genre – neudeutsch „Comedy“ – ist. Aus bildungsgesättigtem Widerstand gegen Machtmissbrauch, Bigotterie und betreutes Denken geboren mit intellektuellem Schliff, aufklärerischer Mehrdeutigkeit und origineller Subversion – das zeichnete einst diese Kunstform aus.

Wenn der Kabarettist Florian Schroeder heute sagt, Satire müsse „den Raum der scheinbaren Selbstverständlichkeiten und der Verabredungen mit dem Publikum“ verlassen, mag das als Eloge an jene Hochzeiten dieses Genres gelten. Es ist jedoch ein Armutszeugnis, das Schroeder seiner Branche ausstellt. Wenn einer ihrer führenden Vertreter „Selbstverständlichkeiten“ einfordert, dann ist damit vorausgesetzt, dass diese längst nicht mehr selbstverständlich sind.

Florian Schroeder soll für eine „neue Satirefarbe“ sorgen

Immerhin verschaffte Schroeder sich mit der Absage an rot-grünen Betriebskantinenhumor das Image eines Widerständigen gegen Selbstgleichschaltung und Anstaltsklamauk. So kündigte das ZDF ihn als Frontmann des neuen Comedy-Formats „Journal Deluxe“ an. Nach dem Ende von Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ mit seinen schamlosen Rufmordkampagnen soll Schroeder für eine „neue Satirefarbe“ sorgen, die „keine Scheuklappen aufsetzt“. (Immerhin hatte er sich für die erste Ausgabe seiner Sendung gewünscht, Julian Reichelt einzuladen, doch das ZDF machte ihm einen Strich durch die Rechnung.)

Dabei gilt Schroeder als akademisch veredeltes Naturtalent. Zu den Bewegungskaspern und ihrer halluzinierten woken Moderne sucht er Distanz. Er beschreibt sich als intrinsisch motiviert. Bereits zur Schulzeit habe er sich „mit Humor gerettet aus der Not, zu keiner Gruppe richtig dazuzugehören“. Der Südbadener, geboren 1979 in Lörrach, stand schon mit 14 Jahren bei Harald Schmidt vor der TV-Kamera, studierte Germanistik und Philosophie und brillierte mit breitem Repertoire an Prominenten-Imitationen. Nach Jahren des Tingelns und zahllosen Radioshows gelang ihm Ende der 2010er Jahre der Durchbruch im bundesweiten ÖRR.

Er gibt sich als Grenzgänger

Als Buchautor schaffte es Schroeder 2023 mit einem Ausflug in die Polit-Anthropologie – „Unter Wahnsinnigen. Warum wir das Böse brauchen“ („weil wir selber uns als die Guten fühlen wollen“) – auf Bestsellerlisten. Seine Neigung zu ambivalenter Distanz stand auch Pate bei einem Auftritt vor Querdenkern zu Corona-Zeiten. Nach anfänglich irritiertem Applaus für Spitzen gegen den Impfherdentrieb konnte er sich dort auch Publikumsbeschimpfung nicht verkneifen. Einerseits gibt sich Schroeder als intellektueller Grenzgänger, der den geschützten Raum der Gewissheiten aufbrechen will. Doch wo Kraus Subversives einforderte, das der Herrschaft gefährlich werden könnte, bleibt Schroeder immer auf Tuchfühlung mit dem Sendeauftrag.

Dennoch ist die linke Diskurspolizei alarmiert. „Der ÖRR ist kein Bollwerk mehr gegen den Rechtsruck“, titelte die taz anlässlich von Schoeders ZDF-Berufung. „Jeder hat das Recht, verarscht zu werden“, konterte der im Spiegel – ganz im Sinne seines Markenzeichens: der demonstrativen Ambivalenz. Ob ein Zensor im Geiste von Karl Kraus mit Schroeders Auftritt im Zweiten Arbeit bekäme, wird man dort vom 2. auf den 3. November um 0.45 Uhr sehen. (Bereits seit 29. Oktober in der ZDFmediathek als Stream abrufbar.)