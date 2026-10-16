„Bild“-Chefredakteurin hängt „Fuck AfD“-Poster im Büro auf

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BERLIN. In der Bild-Redaktion gibt es laut Chefredakteurin Marion Horn „keine Konferenz mehr, in der wir nicht hin und her diskutieren und sagen: Das hört sich jetzt an, als ob wir die AfD an der Macht haben wollten“. Dem Mediendienst kress sagte die 60-Jährige jetzt, dass ihre „Haltung“ klar gegen die größte Oppositionspartei ausgerichtet sei.

„In meinem Büro hängt ein Poster“, erläuterte sie: „Da zieht so ein Sportflugzeug eine Werbung hinter sich her. Darauf steht: ‚Fuck AfD‘. Das ist meine Haltung.“ Die Bild-Zeitung sei „klar in dem, was wir sagen, was unser Anspruch und was unsere Haltung ist, und gleichzeitig sind wir natürlich auch verunsichert“, räumte Horn ein.

Die Vorsitzende der Chefredaktionen der Bild-Gruppe lehnte es in dem Interview auch ab, „dass es auch nur ein Foto von mir mit Frau Weidel gibt“. Selbstkritisch stellte sie sich die Frage, ob „das unjournalistisch“ sei. Ihre Antwort: „Leider ja.“

Nur zehn Prozent der „Bild“-Leser wählen angeblich AfD

Trotzdem wolle sie sich von der Kritik an der schwarz-roten Koalition nicht abbringen lassen: „Unser Job ist, klar zu benennen, wo sich unsere Leser und deutsche Bürger von der Regierung schlecht bedient fühlen.“ Ihre Zeitung sei „nicht dafür da, PR für die Regierung zu machen“. Sie bekomme viel Leserresonanz, und dabei sei der Grundtenor immer gleich: „Bitte kritisieren Sie weiter die Regierung so hart. Ich will nicht aus Notwehr AfD wählen.“

Auf die Frage, ob sich die Bild eine Positionierung gegen die AfD leisten könne, antwortete Horn: „Wir wissen aus Befragungen, dass sich unsere Leser auch im Digitalen fast paritätisch zwischen Schwarz und Rot aufteilen. Der Anteil der AfD-Wähler liegt deutlich unter zehn Prozent.“

Bei Umfragewerten für die Partei von bundesweit bis zu 30 Prozent wäre dies bemerkenswert. Trotzdem formuliere man „die Unzufriedenheit der Mehrheit der Deutschen“ mit der Regierung „fast jeden Tag“. Dies sei auch „ein wirtschaftlicher Faktor“. Denn: „Du gehst zu dem Medium, von dem du dich mit Respekt behandelt fühlst und dem du vertraust.“

Merz spricht nicht mit Springer

Zu den mehrfachen Beschwerden des Kanzlers Friedrich Merz (CDU) über die Berichterstattung der Springer-Medien sagte sie, es habe nicht ein Gespräch deswegen mit dem Regierungschef gegeben. Merz halte „an der Legende fest, dass er vom Axel-Springer-Verlag verfolgt wird, obwohl das nun wirklich hart dementiert ist. Es ist so absurd.“

Über den Interview-Boykott des Kanzlers gegenüber der Bild sagte Horn: „Stefan Raab ist auch groß damit geworden, dass er gesagt hat: ‚Mit Springer rede ich nicht.‘ Vielleicht klappt es ja bei Herrn Merz auch noch. Wäre ja für uns alle schön.“ (fh)