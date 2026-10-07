Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
esn, europa
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

TV-Kritik: Bernd Baumann: „Wir wollten nie aus der EU austreten!“

TV-Kritik: Bernd Baumann: „Wir wollten nie aus der EU austreten!“

TV-Kritik: Bernd Baumann: „Wir wollten nie aus der EU austreten!“

Lanz, Georg Maier und Bernd Baumann. Foto: ZDF/Screenshot
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik
 

Bernd Baumann: „Wir wollten nie aus der EU austreten!“

Beflügelt vom Wahlerfolg seiner Partei im Magdeburger Landtag, verblüfft der Parlamentarische Geschäftsführer der Blauen bei Markus Lanz mit Bekenntnissen zu EU und Binnenmarkt – letzterer sei „das Heiligste, was Europa hat“. Ein Jurist warnt unterdessen vor einem AfD-Verbot: „Dann wird morgen Klingbeil Bundeskanzler.“

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Lanz, Georg Maier und Bernd Baumann. Foto: ZDF/Screenshot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles