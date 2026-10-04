Beim „Jacobin“ nutzen sie Rot als Deckfarbe

„Jacobin“-Cover: Die einzelnen Hefte warten mit einer je eigenen Bildsprache auf. Doch hilft Design allein der Linken aus der Krise? Foto: JF

Gute Gags, schöne Bilder, spannende Debatten – das linke „Jacobin“-Magazin ist eigentlich alles, was man sich von einer Zeitschrift erwartet. In kurzer Zeit hat die junge Redaktion ein weites Netzwerk gesponnen. Doch kann das Blatt seinen publizistischen Anspruch einlösen?