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TV-Kritik: Auf Maischbergers Lichtung treffen sich eine „Grün:In“ und ein Platzhirsch

TV-Kritik: Auf Maischbergers Lichtung treffen sich eine „Grün:In“ und ein Platzhirsch

TV-Kritik: Auf Maischbergers Lichtung treffen sich eine „Grün:In“ und ein Platzhirsch

Bei Maischberger treffen Publizist Ulf Poschardt und Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang aufeinander.
Bei Maischberger treffen Publizist Ulf Poschardt und Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang aufeinander.
Bei Maischberger treffen Publizist Ulf Poschardt und Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang aufeinander. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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Auf Maischbergers Lichtung treffen sich eine „Grün:In“ und ein Platzhirsch

Bei Sandra Maischberger streiten sich der Springer-Publizist Ulf Poschardt und die ehemalige -Grünen-Chefin Ricarda Lang darüber, wer das Land als Kulturkämpfer mehr gespalten habe. Ein Hornberger Schießen mit Platzpatronen – und dann duzen sie sich auch noch.

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Bei Maischberger treffen Publizist Ulf Poschardt und Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang aufeinander. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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