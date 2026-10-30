Als die Zukunft noch Großes versprach

Anzeige

Sir Patrick Stewart ist tot. Mit ihm muss ich mich schweren Herzens auch von einem prägenden Stück meiner Kindheit verabschieden. Unvergessen die Stunden, als ich im Elternhaus etwa nicht auf der bequemen Wohnzimmer-Couch, sondern gebannt und wenige Zentimeter vor dem Röhrenfernseher hockte, um genau mitzubekommen, in welche fremden Galaxien die „USS Enterprise NCC-1701-D“ einmal mehr fliegt und welchen Herausforderungen sich die tapfere Crew rund um Captain Jean-Luc Picard wieder stellen muss.

Wenn ich heute an die Zukunftsversprechungen von damals denke, dann sehe ich die Enterprise vor dem inneren Auge mit Warpgeschwindigkeit durchs All ziehen. Noch heute weiß ich ganz genau, was die „Untertassensektion“ ist und welche Energie es braucht, um mittels „Warpblase“ den „Subraum“ zu durchqueren. Vor dem Internet, dem Smartphone und der KI war dieses ikonische Raumschiff mein Fenster in eine Welt, die größer und vernünftiger erschien als die eigene. Das ist es bis heute. Und auf der Brücke saß Captain Jean-Luc Picard. Patrick Stewart war in dieser Rolle eine Ikone.

Ein positives Bild der Zukunft

„Star Trek“ ist von Grund auf als Utopie angelegt, als Entwurf einer Zukunft, die Hoffnung stiftet und dazu einlädt, sich mit moralischen Konflikten auseinanderzusetzen. Die von Gene Roddenberry erdachte Welt ist dabei keineswegs frei von Problemen, begegnet ihnen aber auf konstruktive Weise: mit Neugier statt Misstrauen und mit Vernunft statt blinder Gewalt. Natürlich gerade deshalb auch mit Diplomatie statt des reflexhaften Griffs zur Waffe.

In dieser Vision war Jean-Luc Picard der denkbar passendste Held. Mit Sicherheit kein durchgeknallter, narzisstischer oder egoistischer Draufgänger, der sich über alle Regeln hinwegsetzt, auch kein genialischer Exzentriker und vor allem kein präpotenter oder kraftmeiernder Kommandant, der sich durch Härte und Lautstärke Respekt verschaffen muss. Picard las Shakespeare, trank Earl Grey, liebte die Archäologie und dachte stets nach, bevor er aus einem dummen Impuls heraus urteilte. Die Star-Trek-Drehbücher legten Wert darauf, dass wir Zuschauer jederzeit wussten, dass ein militärischer Rang allein keine Unfehlbarkeit verleiht. Picards Autorität beruhte auf Selbstbeherrschung und Verantwortung.

Aus der Armut auf die Bühne

Der Schauspieler Patrick Stewart gab diesem Ideal eine Glaubwürdigkeit und Gravitas, die man heute nur schwer verordnen kann. Dass ausgerechnet ein ursprünglicher Shakespeare-Darsteller zum Gesicht dieser generationenprägenden Science-Fiction-Serie wurde, ist in der Rückschau betrachtet ein seltener Glücksfall.

Patrick Stewart wurde 1940 in Mirfield, Yorkshire, geboren und wuchs in Armut auf. Seine Kindheit war von der Gewalt seines Vaters gegen die eigene Mutter überschattet. Früh entdeckte er die Bühne: Schon mit 15 verließ er die Schule, arbeitete als Lokalreporter und widmete sich schließlich der Schauspielerei. 1966 trat er der Royal Shakespeare Company bei. Seine Sprache und seine Bühnenpräsenz hatte er sich bis dahin hart erarbeitet.

Als Stewart 1987 den Kapitänsposten in „Star Trek: The Next Generation“ übernahm, war er ein angesehener Theaterschauspieler, aber beileibe noch kein weltweiter Star. Sieben Staffeln lang führte er die Crew der Enterprise, später kehrte er in Kinofilmen und der Amazon-Serie „Star Trek: Picard“ zu dieser Figur zurück. Ein jüngeres Publikum kennt ihn als Professor Charles Xavier in den „X-Men“-Filmen, einen Anführer, der an die Überwindung von Ängsten und Vorurteilen glaubte. Für mich bleibt sein Name vor allem mit einem Satz von der Brücke der Enterprise verbunden: „Make it so.“ Oder wie ich es damals auf Sat.1 gern und immer wieder mit Gänsehaut hörte: „Machen Sie‘s so!“

Der Mensch im Mittelpunkt

Gut möglich, dass das von Patrick Stewart geprägte „Star Trek“ heute gerade deshalb so wertvoll erscheint, weil seine Utopie im Angesicht technologischer KI-Revolutionen und weltlicher Konflikte sehr fern scheint. Die technische Zukunft ist eingetroffen, wenn auch anders als damals vorgestellt. In Gene Roddenberrys Vision war Technologie dazu angedacht, der Menschheit zu dienen. Nicht umgekehrt. In meiner Kindheit war das ein großes Versprechen, an dem man sich ohne bitteren Zynismus aufrichten konnte.

Patrick Stewart verkörperte diese fortschrittliche Haltung auch jenseits der Kamera. Erst spät in seinem Leben sprach er ausführlicher über die Gewalt, die er als Kind zu Hause erlebt hatte. Ausgehend von diesen Erfahrungen, engagierte er sich mit wachsender Prominenz für Opferschutz und wohltätige Zwecke, unterstützte die Wissenschaft an der University of Huddersfield und setzte sich in vorbildlicher Weise für ehemalige Soldaten mit psychischen Verletzungen ein. Wie Captain Picard beschränkte sich Stewart nicht allein darauf, einen moralisch integren Mann zu mimen. Im Gegenteil: Zeit seines Lebens stellte er seine Stimme in den Dienst von Menschen, die oft überhört werden. Darüber hinaus blieb er für einen Hollywood-Schauspieler erstaunlich skandalfrei.

Um es ganz klar zu sagen: Patrick Stewart war nicht Jean-Luc Picard. Das privilegierte Leben eines erfolgreichen Schauspielers folgt eher selten der klaren Dramaturgie einer utopischen Serie. Aber Stewart ließ mich glauben, dass Autorität ohne Demütigung auskommt und dass Intelligenz und Stärke sich auch gerade darin zeigen, für das Gute einzustehen und selbst unter höchstem Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Machen Sie es so!

Als kleiner Steppke, der es kaum erwarten konnte, in die Zukunft aufzubrechen, sah ich die Enterprise zu fremden Sternen fliegen. Ich wusste damals so gut wie nichts von der Welt und ihren Boshaftigkeiten und Fallstricken, aber ich glaubte schon, dass irgendwo eine Zukunft auf uns wartet, in der Neugier nichts Bedrohliches ist und ein kluger, anständiger Mensch das Kommando führen könnte.

Heute fällt es aufgrund zahlreicher Demagogen und Rattenfänger jeglicher politischen Couleur schwerer, an diese Zukunft zu glauben. Vielleicht sollten wir gerade deshalb an der positiven Vision von Stewarts größter Rolle festhalten. Nicht allein, um der tristen Gegenwart zu entfliehen, aber gerade, weil wir eine positiv besetzte Vorstellung davon brauchen, wohin genau wir als Menschheit am Ende eigentlich streben wollen.

Meine Bitte an die Politiker der Gegenwart lautet deshalb: „Machen Sie es so!“