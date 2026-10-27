AfD und BSW wollen neuen Medienstaatsvertrag kippen

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MAGDEBURG. AfD und BSW im Landtag Sachsen-Anhalt haben angekündigt, dem geplanten Staatsvertrag für digitale Medien in seiner jetzigen Form nicht zuzustimmen. Demnach soll mindestens ein Fünftel der automatischen Empfehlungen in den sozialen Netzwerken aus den „vielfaltsrelevanten“ Angeboten wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk stammen. Dies sei eine „schleichende Zensur“, sagte BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Zwar sei eine grundlegende Neuaufstellung der Medienstaatsverträge überfällig. Doch die vorgeschlagene Quote sei kein Beitrag zur Meinungsvielfalt, sondern ein bürokratisches Instrument zur „Sicherung institutioneller Sichtbarkeit auf Kosten des freien Informationsflusses“. Hinzu komme, dass Anstalten wie ARD, ZDF und Deutschlandfunk ohne Nachweispflicht als „vielfaltsrelevant“ eingestuft würden, während private Medien sich bewerben müssten. Dahinter stehe ein Politikverständnis, das mit einer freien Gesellschaft unvereinbar sei.

Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) betonte zudem, seine Fraktion sehe Quotenregelungen grundsätzlich sehr kritisch. Zwar werde man sich im zuständigen Landtagsausschuss genau erläutern lassen, wie der Vorschlag umgesetzt werden solle. Sollte sich aber die Änderung weiterhin als „getarnte Förderungsmaßnahme zur Verbreitung öffentlich-rechtlicher Inhalte“ herausstellen, werde man gegen den neuen Staatsvertrag stimmen.

Neuer Medienstaatsvertrag sieht auch KI-Suche nach Verstößen vor

Die Pläne waren im Mai bekannt geworden (JF berichtete). Im entsprechenden Positionspapier der Landesmedienanstalten von Nordrhein-Westfalen und Bayern hieß es wörtlich, man wolle „desinformierende, polarisierende oder lediglich aufmerksamkeitsstarke Inhalte“ kontern. „Dies ist keine technische Randnotiz, sondern eine demokratische Kernfrage.“ Entscheidend sei, dass Anbieter sozialer Medien „ein nachvollziehbares und messbares“ Konzept dafür vorlegten. Zu den Kriterien würden unter anderem „Relevanz für das öffentliche Informationsinteresse“ und „journalistische Einordnung“ zählen.

Zudem sieht der digitale Medienstaatsvertrag vor, dass die Medienanstalten künftig das Internet mithilfe Künstlicher Intelligenz automatisiert durchsuchen dürfen, um Verstöße gegen die Bestimmungen des Staatsvertrags aufzuspüren. Dazu sollen sie auch personenbezogene Daten verarbeiten dürfen. Bisher dürfen automatisierte KI-Werkzeuge ausschließlich bei Verstößen gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag verwendet werden.

Bereits 2020 hatten die Länder „anerkannte journalistische Grundsätze“ und die Kontrolle ihrer Einhaltung durch die insgesamt 14 Medienanstalten im geltenden Staatsvertrag verankert. Im August 2024 hatte die nordrhein-westfälische Medienbehörde auf dieser Basis das Online-Magazin „Multipolar“ aufgefordert, Änderungen in Artikeln zur Corona-Politik vorzunehmen. Dazu zählte unter anderem die Berichterstattung über die RKI-Protokolle. Bundesweit verschickten die Landesmedienanstalten mindestens 94 entsprechende Hinweisschreiben, wie eine Recherche der JUNGEN FREIHEIT ergab. (kuk)