RBB: Teuerste Kündigung aller Zeiten

Anzeige







BERLIN/POTSDAM. Die ARD-Anstalt RBB hat im Streit mit ihrer gefeuerten Intendantin Patricia Schlesinger bereits 1,9 Millionen Euro für Rechtsanwälte ausgegeben. Das hat die neue Intendantin Katrin Vernau gestern Abend vor dem Rundfunkrat des Senders bekanntgegeben.

Die Auseinandersetzung könnte für die Gebührenzahler am Ende teurer kommen, als die Summe, die Schlesinger, die auch ARD-Vorsitzende war, noch fordert. Diese verlangt 22.700 Euro Betriebsrente pro Monat bis ans Lebensende.

Der Rechtsstreit mit der früheren Chefin des Senders wird womöglich als eines der teuersten Arbeitsrechts-Verfahren in die Geschichte eingehen. Allein 1,277 Millionen Euro an Zwangsgebühren hat bisher die Kanzlei Lutz | Abel kassiert. Diese prüft derzeit Rechnungen, Dokumente und Aussagen im Zusammenhang mit dem Schlesinger-Skandal. Eigentlich sollte das bis Ende vergangenen Jahres geschehen sein. Nun wird dieser kostspielige Auftrag noch bis mindestens Juni dauern, erklärte Vernau bei der Sitzung in Potsdam.

RBB fordert nun Beitragserhöhung

Ob das den gewünschten Erfolg bringt? Die amtierende Vorsitzende des RBB-Verwaltungsrats, Dorette König, glaubt das: „Nach gründlichen Recherchen sind wir gut aufgestellt für Rückforderungen gegen Ex-Intendantin Patricia Schlesinger“, sagte sie laut BZ.

Die horrenden Kosten werden aber in jedem Fall die Gebührenzahler übernehmen. Intendantin Vernau forderte nun eine Erhöhung: „Wenn der Rundfunkbeitrag stabil bleibt, wird unser Budget bis 2028 um 36 Prozent schrumpfen.“ (fh)