Dions scharfe Geschosse

Karikaturen sind scharfe Geschosse im politischen Streit. Zum Beispiel das Bild eines typischen „Fridays for Future“-Backfischs, der ein „Selfie“ von sich schießt, während er ein Schild mit dem Text trägt: „Wir werden halt alle voll sterben so – wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme!“ Idee und Zeichnung: „Dion“ – ebenso wie bei weiteren gehässigen Spottbildern, etwa von Rezo, Ralf Stegner, Oliver Welke und anderen Unsympathen.

Der junge Künstler, Anfang Dreißig, geboren in Nordrhein-Westfalen, nennt sich selbst einen „Provokateur“. Sein Motto: „Sozialismus ist eine evolutionäre Sackgasse.“ Dabei hat er erst in den letzten Jahren ein politisches Interesse entwickelt. Seit 2017 betreibt der anonym bleibende Illustrator, von dem es keine Fotos, sondern nur diese Zeichnung gibt, unter seinem Künstlernamen einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem er ebenso boshafte wie witzige Animationsfilmchen zu politischen Themen veröffentlicht.

Ziel: Die Grenzen des Sagbaren verschieben

Das brachte ihm prompt Ärger mit dem Big-Tech-Brother ein: Der Google-Konzern sperrte einen satirischen Corona-Cartoon, in dem sich der Wahlniedersachse mit dem leicht extravaganten Johnny-Depp-Look über die Argumente von Impfpflicht-Befürwortern lustig macht. Grund für die Zensur bei 40.000 Klicks: angebliche „medizinische Fehlinformationen“.

Schützenhilfe bekam Dion von dem prominenten Medienanwalt Joachim Steinhöfel – inzwischen hat Youtube den Film wieder freigeschaltet. Im Podcast „Indubio“ erklärt der Karikaturist seine Motivation: „Es geht darum, die Grenze des Sagbaren weit in eine gesunde Richtung zu verschieben – und das mit aller Kraft!“

Denn was ihn aufregt, ist die neue Systemkonformität der Linken. Auf seinem Blog schreibt er: „Als ich noch jung war, also vor circa hundert Jahren, waren die Linken in unserem Umfeld regierungs- und medienkritisch, unangepaßt und grundsätzlich skeptisch.“ Und heute? „Werden sie von den Medien gehypt, von der politischen Kaste hofiert, vom Großkapital finanziert – und fühlen sich dennoch als heldenhaft mutige Rebellen. Wie besoffen von eigener Moral muß man eigentlich sein, um diesen Widerspruch nicht zu bemerken?“

Humor in Zeiten des politisch korrekten Wahnsinns

Aus Wut und Verzweiflung über dieses Phänomen (Eigenzuschreibung: „Geduld ist nicht meine Stärke“) vernetzt sich Dion mit anderen „Persönlichkeiten des deutschen politischen Youtubes“, wie Feroz Khan. Für Personen, die ihm besonders imponieren, hat der eigenwillige Kreative augenzwinkernd einen eigenen Preis gestiftet: das „Stahleier- Abzeichen“. Die ersten „Eier aus Stahl“ hat sich der Welt-Journalist Tim Röhn für seine kritische Recherche zur offiziellen Covid-Berichterstattung verdient.

Natürlich gibt es auch einen Negativpreis, nämlich das goldene „Gesäß mit Ast“ für „Individuen, die ihre Ansichten mit angezogener Handbremse entwickeln, weil ihr Hauptmotiv ist, sich an Regeln zu halten und als Musterknabe zu gelten“. Außerdem verleiht er für „außergewöhnliche Lockerheit und Sinn für (politisch inkorrekten) Humor in Zeiten des politisch korrekten Wahnsinns“ den „Goldenen Negerkuß“. Die erste Verleihung steht allerdings noch aus. Na, wenn das keine Motivation ist!

Wer’s verpaßt ist selbst schuld

Jüngst hat der Unbekannte mit dem spitzen Zeichenstift sein Feld allerdings erweitert: Seit kurzem betreibt Dion auch einen englischsprachigen Youtube-Kanal namens „Dion Cartoons“ sowie – weil jeder mal „Urlaub“ von der Politik braucht – den unpolitischen Kanal „Apollon Rex“, der sich mit Jugendkultur wie Filmen und Videospielen beschäftigt.

Dions deutsche Lachpralinen jedoch finden sich wie bisher auf seinem ursprünglichen Youtube-Kanal, der nun „Dion Klassisch“ heißt. Wer den verpaßt ist selber schuld. Viel Spaß!

JF 22/22