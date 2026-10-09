Wieso die CDU ins Museum gehört

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Der Schweizer Journalist und Publizist Roger de Weck ist ein transnationaler Netzwerker. Er war Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, er ist Lehrbeauftragter des Europa-Collegs – einer EU-Kaderschmiede – in Brügge und Warschau, er sitzt in allen möglichen Gremien und Stiftungen, so im Stiftungsrat des Aachener Karlspreises.

Er sieht die Demokratie einem weltweiten Generalangriff ausgesetzt. Allen voran durch den faschistoiden Trump, den faschistischen Putin, den totalitären Xi Jingping. Damit nicht genug, schicken sich in Europa die Rechtspopulisten und Reaktionäre an, sie von innen zu zerstören. Dem will de Weck sich entgegenstellen. Aus seinen Überlegungen, die er in 14 Kapiteln plus Einleitung und Nachwort darlegt, sei „ein zuversichtliches Buch erwachsen“. So zumindest lautet seine Selbsteinschätzung.

Zur Demokratierettung sieht er zuvörderst die Konservativen berufen, denn: Sie nehmen die Probleme und Anforderungen der Gegenwart scharf in den Blick. Sie wissen, in welchen geschichtlichen, geistig-kulturellen und politischen Kontinuitäten sie stehen. Zugleich sind sie offen für die Zukunft. Momentan sind sie unter dem Ansturm der Reaktionäre zwar ein wenig aus dem Tritt geraten und sehen für die eigene Zukunft schwarz. Unberechtigterweise, meint de Weck. Er will ihnen ein Licht aufstecken und zeigen, wie man mit der Gefahr von rechts – denn das Böse steht auch bei ihm immer nur rechts – fertig wird.

Die Konservativen suchen den Kompromiss

Was ist der Unterschied zwischen konservativ und reaktionär respektive rechtspopulistisch? De Weck kommt auf den britischen Philosophen Edmund Burke zurück, der, die Französische Revolution 1789 vor Augen (Lesen Sie hier einen JF-Essay zum Thema), der Evolution den Vorzug vor dem revolutionären Umsturz gab. Das macht ihn zum Konservativen. Seine Ablehnung der Republik macht ihn aber auch zum Stammvater der Reaktion. Konservative, wie de Weck sie meint, haben sich mit der Republik und der Demokratie nicht bloß ausgesöhnt, sie haben sie sich zu eigen gemacht. Es handelt sich um Liberal-Konservative.

Der Autor sieht fünf entscheidende Unterschiede zwischen den konservativen Verteidigern der Demokratie und ihren reaktionären Feinden: Die Konservativen sind Realpolitiker, die Reaktionäre schaffen virtuelle Realitäten und alternative Fakten. Die einen treten für Gesetz und Ordnung ein, die anderen wollen Chaos stiften, um davon zu profitieren. Die Konservativen sind Gegenwartsmenschen mit Tradition, die Reaktionäre verklären die Vergangenheit, mystifizieren und empfehlen sie als Zukunftsmodell. Die Konservativen suchen den Kompromiss, die anderen bewirtschaften Probleme, statt sie zu lösen.

„Repression ist ihr Allheilmittel.“ Konservative sind machtbewusst, Reaktionäre machtbesessen und wollen, einmal an den Hebeln der Macht, nicht mehr davon lassen. Und niemals, wirklich niemals, meint de Weck, kämen seine Konservativen auf die Idee, sich des Staatsapparats zu bemächtigen oder die Justiz in ihren Dienst zu stellen.

Niemand hat mehr Chaos gebracht als Merkel

Das klingt schön und gut, doch es hilft nicht weiter. Der Autor sieht diese Vorzüge idealtypisch in den deutschen Christdemokraten und Christsozialen verkörpert, den zwei letzten Altparteien in Europa, die zum Zeitpunkt der Drucklegung noch halbwegs funktionierten. Spätestens an diesem Punkt wird sein – nebenbei gesagt: reichlich redundantes – Buch zur Groteske.

Es ist keine Erfindung demokratiefeindlicher Reaktionäre, dass die etablierten Parteien, die CDU/CSU eingeschlossen, sich den Staat zur Beute gemacht haben. Niemand hat mehr Chaos im Land gestiftet als die CDU-Kanzlerin Merkel mit der Politik der offenen Grenzen. Unter ihrer Regentschaft wurde es auch üblich, Kritik an Politikern mit morgendlichen Hausdurchsuchungen und Strafbefehlen zu beantworten. Überhaupt wird auch in unionsregierten Ländern die Justiz als Mittel der politischen Repression missbraucht.

Mit Leichtigkeit ließe sich de Wecks Darstellung weiter Punkt für Punkt widerlegen. Hier kann die Feststellung genügen, dass die Wirklichkeit ihn überhaupt nicht interessiert, er hat sich seine eigene Realität erschaffen. Mehr und mehr beschleicht den Leser das Gefühl, dass es ihm gar nicht um die Demokratie, sondern um Deutschland als Melkkuh für den Brüsseler Moloch geht. Natürlich verteidigt er die Brandmauer zur AfD.

Allen Ernstes bescheinigt er der CDU anhaltende „Vitalität“.

Den biederen CDU-Historiker Andreas Rödder, der aus Selbsterhaltungsgründen für deren Schleifung plädiert, mag er zwar nicht direkt den Reaktionären zuordnen, er verpasst ihm aber das Attribut „erzkonservativ“. Allen Ernstes bescheinigt er der Union anhaltende „Vitalität“. Ja, die haben wir in den letzten drei Landtagswahlen und in der ZDF-Serie „Inside CDU“ reichlich erlebt.

An anderer Stelle heißt es, die CDU verdiene es, als „Weltkulturerbe“ anerkannt zu werden. Genau! Sie gehört ins Museum. Versehentlich ist dem Autor hier ein treffender Vergleich gelungen. Nur entzündet er kein Feuer. Er wirkt als ein Letzter, der das Licht ausmacht.

Aus der JF-Ausgabe 42/21