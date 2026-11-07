Wie viel muslimische Vergangenheit steckt in heutigen Clanstrukturen?

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Ein perfekteres Marketinginstrument als das Berliner Wahlergebnis (JF berichtete) und die damit verbundenen öffentlichen Enthüllungen über die Machtinteressen islamisch-krimineller Clans hätte sich der einstige Werbefachmann Thor Kunkel für sein neues Sachbuch kaum ausdenken können. Kunkel, der als Enfant terrible der deutschen Gegenwartsliteratur gilt, setzt sich seit 25 Jahren immer wieder kritisch mit dem kulturellen Mainstream auseinander.

Grundlage seines jetzt im Gerhard Hess Verlag erschienenen Sachbuchs „Von Korsaren zu Dominanzkriminellen“ ist der über tausend Jahre währende arabische Sklavenhandel, der in diesem Zeitraum schätzungsweise zehn bis achtzehn Millionen Afrikaner und mehr als eine Million Europäer als Opfer forderte. In neun sorgfältig untergliederten Kapiteln untersucht Kunkel die kulturell-religiösen, historischen und epigenetischen Faktoren, die zu dem aggressiven Überlegenheitsdünkel der Nachfahren jener Sklavenhändler führen, die als Einwanderer in Westeuropa die Bildung von Gegengesellschaften betreiben.

Anhand gut dokumentierter Tatsachen werden der traditionelle arabische Sklavenhandel und die Grausamkeiten aufgezeigt, die versklavte Afrikaner und Europäer zu erdulden hatten. Jungen und Männer endeten als Eunuchen oder in Bergwerken und auf Galeeren, geraubte Mädchen und Frauen wurden von der begüterten Oberschicht als Status- und Sexualobjekte benutzt. Ihre moralische Rechtfertigung erfuhr die Sklaverei durch den Islam und insbesondere die Scharia, die eine Herabwürdigung Ungläubiger ausdrücklich begrüßte.

Wenn 1.200 Jahre Kultur zwei Frauen trennen

Die systematische Unterdrückung der Frau sowie die Verachtung der ungläubigen „Kaffir“ und ihres Wertesystems transportieren die jungen Einwanderer heute nach Europa. Kunkel beklagt hier die „Leugnung eines lebensgefährlichen Bedrohungspotentials, das von der kulturfremden Masse junger Männer ausgeht“. Er beobachtet, dass „kollektive Gewalt auf kollektive Schwäche trifft und ein „Bulldozer-Ego auf pflegeleichte Ja-Sager“. Zur Bestätigung führt Kunkel Forderungen Tausender in deutschen Großstädten an, ein Kalifat mit der Scharia als Gesetzgebung zu errichten.

Und wenn eine Burka-Trägerin den Weg einer sommerlich bekleideten Deutschen kreuze, dann trennten sie nicht ein paar Meter Abstand, sondern 1.200 Jahre gesellschaftlicher Entwicklung. Grooming Gangs verkörpern die Machokultur und sexuelle Versklavung der einheimischen Frauen, wie etwa im englischen Rotherham mit 1.400 Opfern (JF berichtete). Weiteres generisches Merkmal dieser Banden sei ihre ethnische und kulturelle Homogenität, oft durch enge familiäre Bindungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft abgesichert.

Ceuta ist eine Warnung

Auch der Sklavenhandel war strukturell als Familienunternehmen organisiert und die westlichen Demokratien nutzen heute die gut organisierten Familien-Clans als Instrument zur Durchsetzung eigener Interessen aus. Dies führe zur Etablierung einer Paralleljustiz, die den Rechtsstaat verleugnet, seine Wohltaten aber übernimmt. Die entscheidende Frage der Untersuchungen Kunkels ist aber, ob ein bestimmtes, inzwischen in ganz Europa nachweisbares Dominanzmuster muslimischer Einwanderer als Prägung durch Umwelt oder Kultur erklärbar ist. Laut Kunkel könnten Signale aus Machtkämpfen, Paarungsprivilegien oder Statusgewinnen spezifische genetische Schalter umlegen, die für die Transformation eines Individuums verantwortlich sind.

In der Epigenetik wird erforscht, inwieweit kulturelle und soziale Prägungen untersuchter Volksgruppen bereits im genetischen Code verankert sind. Wenn aber die Erfahrung von Dominanz und Unterwerfung als identitätsstiftendes religiöses oder genetisches Erbe in die Moderne transferiert wird, so seien katastrophale Auswirkungen in den europäischen Einwanderungsländern vorprogrammiert.

Die aktuellen Vorfälle in Ceuta (JF berichtete) sieht Thor Kunkel als eine Warnung, die fatal an die muslimische Invasion Spaniens vor 1.300 Jahren erinnere. Zur Entschärfung der gesellschaftlichen Spannungen schlägt er standardisierte Sprachanalysen und psychologische Tests vor, die dabei helfen könnten, verhaltensauffällige oder hochaggressive Personen rechtzeitig zu identifizieren, bevor sie mit ihrem Aufnahmeland kollidieren. Geradezu prophetisch endet Kunkels Erklärungsversuch mit der Feststellung, dass auf Kommunalebene längst die Gefahr von „ethnischen Wahlen“ bestehe, bei denen Migranten-Cluster politisch koalieren. Sind diese Cluster dann groß genug, eine Mehrheitsregierung zu bilden, wer sollte eine schariagerechte Überarbeitung der Verfassung noch verhindern? Wie nahe Kunkel mit seinen Befürchtungen der Realität kommt, hat die Berlin-Wahl jüngst eindrucksvoll bewiesen.