Wie Kopetzky auszog, um bei sich selbst zu bleiben

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Keine Frage: Steffen Kopetzky ist nicht der erste, der auf den Spuren Heinrich Heines den Harz durchwandert – und wird gewiss auch nicht der Letzte sein. Wenn sich aber der Autor verschiedener literarischer Wanderungen durch die Geschichte, darunter die gelungenen Romane „Risiko“ und „Propaganda“, auf den Weg macht, um dem spitzzüngigen Gesellschaftskritiker und „entlaufenen Romantiker“ (als den sich Heine selbst bezeichnete) zu folgen, ist die Erwartungshaltung des Lesers hoch.

Bekanntermaßen brach der junge Heine im September 1824 auf, um sein wenig geliebtes Jurastudium, insbesondere aber dem Philistertum seiner von Herzen verachteten Studienstadt Göttingen zu entfliehen. Mit der Wanderung durch den Harz wollte Heine seine angegriffene Gesundheit verbessern, mehr noch aber sollte sie ihm einen Freiraum bieten, in dem er seine eigene existentielle Krise wie auch die politische Erstarrung der Restauration überdenken wollte.

Mit „Die Harzreise“ (1826) entstand eine der berühmtesten Schriften Heines, in der er durch lyrische Beschreibungen ein Bild von romantisch rauschenden Bächen und majestätisch ragenden Felsen – nicht zuletzt natürlich vom mystisch umflorten Brocken – malt und zugleich mit großem Witz von Begegnungen mit dem Harzer Bergvolk berichtet. Heines Wanderung strotzt von Schilderungen des lebendigen Erlebens von Natur, zudem schärft er an den Harzer Klippen seine politischen Einsichten sowie seine Rolle als kritischer Beobachter der Gesellschaft.

Tot ist der Harzwald keineswegs

200 Jahre nach Heine durchwanderte nun Kopetzky den Harz von Göttingen bis Ilsenburg und noch weiter bis Thale. Mit „Die Harzreise. Eine Deutschlanderkundung“ entstand ein durchaus launiger, bisweilen aber fast schon naiver Text, der sich zwischen Reisebericht und autofiktionaler Erzählung bewegt (beispielsweise scheint Kopetzkys Tochter immer wieder auf; womöglich war sie es, die ihm Müsli als Reiseproviant sowie eine möglichst vegetarische Ernährung empfahl). Mit von der Partie sind selbstredend auch Autoren wie Goethe, Theodor Fontane und sogar Ernst Jünger, die sich dem Harz ebenfalls verbunden fühlten und ihn literarisch verarbeiteten.

In einer ersten naturnahen Begegnung erfährt nun Kopetzky – und mit ihm der Leser – dass der einstmals so schön rauschende Harzwald eigentlich ein Forst ist, der erst im Anschluss an den unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten Reparationshieb, der Abholzung als Teil der Kriegsentschädigungen zugunsten der Briten, das Licht der Welt erblickte. Stürme und Trockenheit der letzten Jahre bereiteten dann den Tisch für den Borkenkäfer, der sich vom Nationalpark Harz her ausbreitete. Die dem Autor nahegebrachte These, am weit fortgeschrittenen Baumsterben seien die politischen Anhänger der Grünen schuld, verweist dieser jedoch rasch ins Reich der Mythen und Sagen.

Leider, denn eine Auseinandersetzung mit den Ursachen und Wirkungen des Borkenkäferbefalls – über die Standarderklärung „Klimawandel“ hinaus – wäre durchaus lohnend gewesen. Kopetzky weiß aber auch: „Als Heine seine Reise absolvierte, lag der Harz in weiten Teilen baumlos und abgerodet, die Landschaft sah dem heutigen, durch Trockenheit und Borkenkäfer gezeichneten Gebiet verblüffend ähnlich!“ Tot, da darf man dem Autor zustimmen, ist der Harzwald tatsächlich keineswegs, er wird heute erfreulicherweise wieder zum Mischwald umgewandelt.

Kopetzky entdeckt Erstaunliches über Deutschland

Wie in früheren Romanen überzeugt auch Kopetzkys „Harzreise“ durch eine detailgenaue und gleichzeitig leichtfüßige Erzählweise, wo es um Historisches geht. Beispielsweise um den Bergbau in Clausthal-Zellerfeld, einst zwei durch ihre Minen wohlhabende Orte, die Fachkräfte bis aus Sachsen anzogen. Im Blick auf das Jetzt bleibt Kopetzkys Blick allerdings verschleiert; die Strukturschwäche des heutigen Westharzes fällt ihm wohl auf, doch dessen durchaus wahrnehmbare Überfremdung ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass Studenten aus aller Welt an der Technischen Universität Clausthal studieren.

Bedauerlich ist, dass der Autor voll Freude von den Begegnungen mit dem fremdländischen Teil der Harzer Bevölkerung berichtet, Kritikern der aktuellen EU- wie Migrationspolitik aber von vornherein mit Abwehr gegenübersteht. Das schmeckt dann nach der arroganten Haltung des Gutmenschen, vor allem aber spricht es nicht von Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen – die sich auch nicht einstellt, als er das von Prosperität strotzende sachsen-anhaltinische Wernigerode (für Heine allerdings ein Ort kleinbürgerlicher Enge) mit den leicht heruntergekommenen Orten des Westharzes vergleicht und sich lieber wortlos an einem Fest jener kruden Anhänger der AfD und einer Möglichkeit zur „deutschen Seelenerkundung in unruhigen Zeiten“, die der Klappentext verspricht, vorbeidrückt.

Waren die deutschen Lande zu Heines Zeiten noch von Kleinstaaterei geprägt, bewegt sich Kopetzky durch das Mittelgebirge im Herzen des wiedervereinigten Deutschland. Und entdeckt an dessen Nahtstelle – er selbst lebt nach einigen Jahren in Berlin wieder im oberbayerischen Pfaffenhofen – Erstaunliches über den gegenwärtigen Zustand der Bundesrepublik, die seit Jahren wieder in Einzelteile zerfällt. Auch Kopetzky ist um den Schlaf gebracht, denkt er an Deutschland in der Nacht: „Weil es mir so vorkam, dass genau das vor uns lag. Das Bittere. Das Herausfordernde. Eher keine Kreuzfahrt. Harz im alten Sinne einer beschwerlichen, teils auch gefährlichen Wanderung über Stock, Stein und Gebirge.

Konventionen werden leider nicht hinterfragt

Schwierige Jahre des Wandels in einer harten Landschaft, auf einem Kontinent ohne Freunde. Wir Europäer geben uns stolz und stark, aber in Wahrheit haben wir verlernt, was der Philosoph Ernst Bloch einmal den aufrechten Gang genannt hat.“

Der aufrechte Gang, das gesteht Kopetzky dem Leser freimütig ein, kommt seinem Körper auf der strapaziösen Wanderung bisweilen abhanden. Doch auch im übertragenen Sinn stellt sich der Autor nicht mit neutralem, vorurteilsfreiem Blick der heutigen Wirklichkeit mit all ihren strukturellen Problemen wie auch Möglichkeiten. Damit bleiben aber die erwanderten Erkenntnisse sowohl auf dem Gebiet der Natur wie auch der Gesellschaft in einem zuvor bereits abgesteckten Konsensrahmen stecken – und damit eher unbefriedigend.

Heinrich Heine nutzte seine Wanderung, um sich von erstarrten Konventionen zu befreien. Steffen Kopetzky gelingt es leider nicht, heutige Konventionen auch nur zu hinterfragen. Und so bleibt seine „Harzreise“ ein freundlicher, wenn auch wenig aussagekräftiger Bericht von einem, der auszog, um bei sich selbst zu bleiben.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.