Wie Intellektuelle auf Deutschlands Bundeskanzler einwirken

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In einer berühmten Stelle im zweiten Gesang der „Ilias“ beraten die griechischen Könige vor Troja, ob sie die Belagerung abbrechen oder weiterführen sollten. Odysseus spricht sich für die Fortsetzung des Krieges aus, als sich plötzlich der einfache Soldat Thersites erhebt und freche Widerworte gibt. Er greift Odysseus direkt an und stellt das Urteil der Könige in Frage. Eine besonders einnehmende Gestalt ist Thersites nicht. Homer beschreibt ihn als bucklig und hässlich. Die Reaktion des Odysseus aber ist bezeichnend. Er lässt sich gar nicht auf eine Debatte ein, ergreift sein Zepter und schlägt Thersites gewaltsam nieder, während der Rest des Heeres applaudiert.

Manche haben diese Szene vor Troja als den ersten Auftritt eines Intellektuellen bezeichnet: ein Nichtzuständiger ergreift in purer Selbstermächtigung für andere das Wort und wagt es, dem Herrscher zu widersprechen. Die Reaktion des Odysseus mochte für die archaische Gesellschaft Griechenlands typisch gewesen sein, geschichtlich aber hat sie keine Schule gemacht, ganz im Gegenteil. Die abendländische Geschichte ist voller Einsprüche Widerspenstiger von der Seitenlinie, denen gegenüber sich die Herrschenden zunehmend vorsichtiger und taktischer verhalten. Die Rede ist vom Verhältnis von Macht und Geist, von Regierenden und Intellektuellen.

In der modernen Demokratie hat sich dieser Gegensatz von Macht und Geist noch einmal verschärft. Die Zahl der Einsprüche von der Seitenlinie stieg sprunghaft an, das Arsenal des Zwangs vonseiten der Politik schwand rapide. Mittlerweile ist die öffentliche Meinung, vertreten von sogenannten Intellektuellen, ein Einflussfaktor erster Güte. Was für ein langer Weg von Thersites zu Jürgen Habermas.

Den Intellektuellen Honig ums Maul schmieren

Peter-André Alt, Professor für Literaturwissenschaft und zeitweiliger Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, hat es unternommen, in dem vorliegenden Buch „Die Kanzler und die Intellektuellen“ dieses Spannungsfeld für die bundesrepublikanische Geschichte aufzuarbeiten. Unter „Intellektuellen“ versteht Alt Journalisten und Publizisten, Mitglieder der akademischen Intelligenz, Medienvertreter, Künstler und Schriftsteller, die einen „moralisch unterfütterten Autonomieanspruch“ erheben und eine „selbstbewusste Beanspruchung von Zuständigkeit“ bei unterschiedlichsten Themen“ für sich in Anspruch nehmen. Im Laufe der bundesrepublikanischen Geschichte initiierten sie öffentliche Debatten, die die Handlungsoptionen der Kanzler tangierten.

Bei der Darstellung der einzelnen Kanzlerschaften verfährt der Autor doppelgleisig. Jedes Kapitel beginnt mit einer kenntnisreichen und ausgewogenen biographischen Skizze des Regierungschefs. Dieses erste historiographische Bild wird ergänzt durch das ständig changierende „proteushafte“ Bild, das der jeweilige Kanzler in seiner medialen Präsenz bietet. In dieser Doppelbelichtung beschreibt der Autor nacheinander die wichtigsten Debatten der bundesrepublikanischen Geschichte von Adenauer bis Scholz. Währungsreform, Wiederbewaffnung, Spiegel-Krise, Studentenrevolte, der Baader-Meinhof-Terror, die Nachrüstung, der Historikerstreit, die Wiedervereinigung, die Flüchtlings- und Coronakrise ziehen an dem Leser vorüber und bieten in ihrer Gesamtheit eine packend zu lesende Geschichte der Bundesrepublik.

Dabei geht es mitunter hart zur Sache, und auch Persönliches wird nicht ausgespart. So attestiert Heinrich Böll Konrad Adenauer eine „vertrocknete armselige Prosa“, die auf eine ebensolche Persönlichkeit schließen lasse. Zahllos sind die Injurien, mit denen sich die Intellektuellen über die vermeintliche „Spießigkeit“ von Helmut Kohl lustig machen. Herzliche beiderseitige Abneigung zwischen Regierung und Intellektuellen herrschte während der Kanzlerschaft von Ludwig Erhard, der Oppositionelle als „Pinscher“ bezeichnete, während Willy Brandt eine ganze Intellektuellenriege um sich versammelte und zum Liebling der Medien wurde.

Helmut Schmidt, der wahrscheinlich gebildeter war als 95 Prozent der Intellektuellen, die ihn kritisierten, machte sich nichts aus den Stichwortgebern von der Seitenlinie. Gerhard Schröder war klug genug, den Gurus der Intellektuellenszene Honig ums Maul zu schmieren, ohne besonders viel von ihnen zu halten. Erst mit Angela Merkel entstand der fast höfische Duktus regierungsaffiner Intellektueller, die auch die heikelsten Entscheidungen der Kanzlerin in befremdlicher Ergebenheit kommentierten.

Die mediale Stärke der Linken

Die Besonderheit der deutschen Zustände, so Alt, lag also nicht unbedingt darin, dass die Intellektuellen einen übermäßig großen Einfluss auf die politische Führung gehabt hätten, sondern darin, dass sich im Lager der Intellektuellen die Linke so vollständig durchsetzte. Bedeutende konservative Intellektuelle wie Bracher, Bergstraesser, Baring, Hennis, Rohrmoser oder Schrenck-Notzing und viele andere wurden nicht gehört – nicht, weil sie nichts zu sagen gehabt hätten, sondern weil ihre Gegner durch ihre Vernetzung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk über eine ganz andere Reichweite verfügten. Besser, so Alt, wäre es gewesen, wenn, ähnlich wie in der Weimarer Zeit oder in den frühen Jahren der Bundesrepublik, Konservative und Progressive das intellektuelle Milieu ausbalanciert hätten.

Als besonders problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die immer weiter schrumpfende Distanz zwischen Politik und Medien. Dass intellektuelle Kritiker aus dem Bereich der Presse übergangslos zu Funktionsträgern der Regierung werden hebelt die konstituierende Voraussetzung der Intellektuellenexistenz geradezu aus.

Entstehung eines neuen Gegenmilieus

Neben diesen sehr treffenden Beobachtungen, denen weitere hinzugefügt werden könnten, fällt allerdings auf, dass die Perspektive des Autors um so unausgewogener wird, je mehr sich seine Darstellung der Gegenwart nähert. Das geht so weit, dass Alt die Entstehung einer neuen oppositionellen, eher konservativen Richtung innerhalb der Intellektuellenszene seit der Zeitenwende der Merkelschen Grenzöffnung völlig unterbelichtet. Bedeutende intellektuelle Stichwortgeber wie Peter Sloterdijk oder Rüdiger Safranksi, die die Regierung kritisieren, werden, als „gestrige Sonderlinge“ abgetan, öffentliche Proteste gegen die Grenzöffnung erscheinen dem Autor als „krude“, während der Historiker Herfried Münkler völlig ironiefrei als der Merkelberater gefeiert wird, der der Kanzlerin die Lehren der Geschichte erschließt.

Der Autor verkennt in verblüffender Vollständigkeit, dass mit dem Siegeszug der alternativen Medien nicht nur eine „Abirrung“ vom Mainstream, sondern ein neues, intellektuelles Milieu entstanden ist, dem gegenüber die Mainstreamintellektuellen alter Schule und die politische Führung plötzlich auf dem gleichen Sofa sitzen. Der Autor muss diese Richtung nicht mögen, er kann sie argumentativ kritisieren, aber ihre gebildeten Protagonisten wie Walser, Safranski oder Strauß als „Gelegenheitsreaktionäre“ zu bezeichnen, wird dem ansonsten sehr hohen Niveau des Buches nicht gerecht.

Aus der JF-Ausgabe Nr. 42/26.