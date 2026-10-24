Wie die Linke unsere Sprache umbaut

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Während Matthias Heine am Vorwort seines neuen Buches feilte, konnte der Sprachkritiker eines noch nicht wissen: nämlich dass sein gleich im ersten Satz beispielhaft genannter Politiker kurz nach der Veröffentlichung des Buches bereits aller seiner Ämter verlustig gegangen sein würde. Jens Spahn, der im Laufe der Affäre um sein von einer Leihmutter gekauftes Kind alle politische Glaubwürdigkeit verspielt hat; er, der zunächst den Fraktionsvorsitz im Bundestag niederlegen und zuletzt sogar seinen Ersatzposten im Haushaltsausschuss aufgeben musste, den er überraschend ergattert hatte trotz der Steuergeldverschwendung durch den Maskenskandal; dieser Jens Spahn wehrt sich dagegen, „queer“ genannt zu werden.

Damit widersetzte sich Spahn der „Sprache der Linken“ – sehr zur Freude Heines; und so beginnt dieser sein gleichnamiges Buch begeistert mit dem Satz: „Im Frühjahr 2026 beging der CDU-Politiker Jens Spahn einen eminent wichtigen Akt des Widerstands.“ Spahn habe sehr genau begriffen, so Heine, dass es sich bei dem aus Amerika eingeführten Adjektiv „queer“ nicht einfach um eine modische Neuerung handele, sondern um eine politische Zuschreibung.

Wer das Wort nutze, stelle damit die biologische Tatsache zweier existierender Geschlechter in Frage und unterwerfe sich der kulturellen Hegemonie der identitätspolitischen Linken, meint Heine. Ein rechter Leser mag sich nun unweigerlich hinzudenken: Wenn Spahn seinerseits weder das Parteiprogramm der CDU, das sich gegen die Leihmutterschaft ausspricht, noch die biologische Tatsache übergangen hätte, dass es von der Natur eigentlich nicht vorgesehen ist, dass zwei Männer allein zur Reproduktion fähig sind, wäre das tatsächlich ein löblicher und glaubwürdiger „Akt des Widerstands“ gewesen.

Wer sich der Sprache bemächtigt, lenkt das Denken

Doch der leider schlecht gealterte und sich im nachhinein als misslungen erwiesene Einstieg in sein neues Buch sei Heine verziehen, denn der Autor hat ein außerordentlich wichtiges sprachkritisches Werk vorgelegt, das in der Tat eine Lücke schließt. Dabei hat Heine gut erkannt, dass die politische Sprache im Spannungsbogen der Identitätspolitik steht. Die Sprache dient politischen Akteuren als ein Werkzeug, Identitäten entweder zu bewahren, aufzulösen oder neu zu erschaffen.

Wem es gelingt, sich der Sprache anderer zu bemächtigen, der kann letztlich das Denken in die gewünschte Richtung lenken und auf diese Weise seinen Einfluss vergrößern. Grob gesagt: Rechte und Wertkonservative halten an alten Identitäten wie Traditionen, Volk und Vaterland fest und sehen somit keinen gesteigerten Bedarf, die Sprache identitätspolitisch zu verändern. Gendersterne und andere Verhunzungen sind ihnen daher ein Graus.

Warum könne man denn nicht so sprechen wie früher? Das habe sich doch bewährt, und im großen und ganzen hätten sich ja alle verstanden, meinen sie. Rechte haben ein feines Gespür dafür entwickelt, sollte sich jemand anschicken, die Sprache der Gemeinschaft verändern zu wollen. Nach dieser Definition wäre Spahn eher als „Rechter“ einzuordnen, glaubt man seiner Ablehnung der Bezeichnung „queer“.

Linke Kampfwörter beherrschen den Sprachgebrauch

Mittige wiederum stellen eher den Einzelnen in den Mittelpunkt ihres politischen Denkens und hängen daher nicht mit ihrer ganzen Seele an einer Sprache, die der ganzen Nation Halt und Wurzeln verleiht. Die Fragen, ob nun Deutsch oder Englisch Amtssprache sei und in welcher Sprache an Universitäten gelehrt werde, erscheinen ihnen folglich als vernachlässigenswert.

Ob ein Einwanderer die Landessprache beherrscht, ist demnach zweitrangig, entscheidend sei allein der wirtschaftliche Nutzen.Die Linke schließlich versucht, neue Identitäten zu erschaffen. „Ihre heutigen Machtansprüche leitet sie aus der Behauptung ab, Sprecherin und Vertreterin von Diskriminierten, Marginalisierten, Vulnerablen und Subalternen zu sein“, stellt Heine fest. Das Wort „queer“ sei dabei „ein Element des Wortschatzes, den die neuere Linke geschaffen hat, um immer neue Gruppenidentitäten zu kreieren“.

Dieser „Sprache der Linken“ ist Heine auf der heißen Spur, um zu entlarven, „was sie sagen und was sie meinen“, wie es im Untertitel seines Buches heißt. Dabei verdeutlicht er in erschreckender Weise, wie linke Kampfwörter unseren alltäglichen Sprachgebrauch beherrschen, der somit immer stärker ideologisiert wird.

Heine forscht bereits seit Jahren zur Sprache der Linken

Heine hat mit seinen sprachkritischen Büchern eine Entwicklung vollzogen. Anfangs schrieb er noch eher kulturhistorisch und stärker sprachwissenschaftlich geprägte Bücher, mit denen er wenig aneckte, beispielsweise „Seit wann hat geil nichts mehr mit Sex zu tun?“ (2016) und „Mit Affenzahn über die Eselsbrücke. Die Tiere in unserer Sprache“ (2019). Später dachte er über „Eingewanderte“ (2020) und „Ausgewanderte Wörter“ (2022) nach.

Zuletzt wandte sich Heine stärker dem Politischen zu: „Der große Sprachumbau. Eine gesellschaftspolitische Katastrophe“ von 2025 war dabei ein erstes großes Ausrufezeichen. Dessen politischen Ansatz setzt „Die Sprache der Linken“ nur ein Jahr später konsequent fort und spitzt ihn sogar noch zu: von der Betrachtung der übergreifenden Strukturen und Mechanismen der Sprachpolitik zum direkten Angriff auf die linken Sprachumbauer, deren Kampfbegriffe er systematisch zerlegt. Denn der Sprachkritiker sieht eine Lücke: Auf dem Buchmarkt herrsche ein Ungleichgewicht.

Wer nach Büchern zur „Sprache der Rechten“ suche, finde dort eine Vielzahl von Angeboten, meint Heine. Wer hingegen „Sprache der Linken“ als Suchbegriff eingebe, der habe bis vor kurzem gar nichts gefunden, bemängelt er.

Heine schließt die Lücke

Heine schließt die Lücke und seziert die Methoden, die Linke anwenden, um die Sprachhoheit zu erlangen. Dabei übernimmt er sogar Begriffe der Linken und wendet sie wie einen Spiegel gegen sie selbst: das „Othering“ zum Beispiel, mit dem sie durch die vermeintliche Schlechtigkeit der anderen den eigenen Standpunkt moralisch unangreifbar macht. Nicht nur Rassisten grenzen aus, sondern auch Antifaschisten, bei denen Andersdenkende nur „Nazis“ sein können. Als weitere Methoden nennt Heine das „negative Framing“, und die Delegitimierung und Pathologisierung Andersdenkender.

Der Autor analysiert, wie Linke neue Begriffe prägen, traditionelle Wörter umdeuten und sprachliche Deutungsmuster zu politischen Instrumenten verwandeln. Denn politische Macht wird auch über Wörter ausgeübt. „Die Monopolisierung von Machtpositionen in der kulturellen Hegemonie soll mit sprachlichen Mitteln erreicht werden“, so Heine. Wer einmal als „Rassist“, „rechtsextrem“, „toxischer Mann“ oder „umstritten“ gebrandmarkt worden sei, dem sei der Weg in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auf eine Universitätsstelle verbaut.