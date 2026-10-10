Wie der Asylkomplex den Steuerzahler ausbeutet

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Björn Harms weiß, wie man einen Bestseller schreibt. Im März 2025 erschien sein Erstlingswerk „Der NGO-Komplex“, dessen erste Auflage nach kurzer Zeit ausverkauft war und heute bereits in der 5. Auflage vorliegt. In der Spiegel-Bestsellerliste schaffte es das Buch auf Platz sieben und in der Wirtschaftsbestsellerliste des Manager-Magazins sogar auf Platz eins. Harms, zwischen 2017 und 2023 Redakteur der JUNGEN FREIHEIT und anschließend bis Juni 2026 Chef vom Dienst beim Nachrichtenportal Nius, gelang hier eine detaillierte Aufschlüsselung der Geldströme, mit denen vor allem über das „Demokratie leben!“-Programm der Bundesregierung „zivilgesellschaftliche“ Organisationen mit zum Teil linksextremistischer Programmatik finanziert werden.

Anhand zahlreicher Einzelbeispiele deckte Harms ein aus Steuermitteln finanziertes, durch und durch korruptes Netzwerk auf, welches auf ideologischen, institutionellen und personalen Verbindungen beruht. Diese Methode, das große Ganze anhand von statistischem Datenmaterial und konkreten Einzelfällen ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, wendet der Autor auch bei seinem neuen Buch „Der Asylkomplex“ an. Strukturiert anhand der drei Kategorien der Dimensionen, der Profiteure sowie der Macht des Asylkomplexes, zeigt Harms in seinem sehr lesenswerten Buch nun zum zweiten Mal, wie wichtig klassischer investigativer Journalismus in einer Zeit ist, in der Kritik des Regierungshandelns und des Gebarens von NGOs immer häufiger als extremistisch und verfassungsfeindlich markiert wird.

Es geht um hunderte Milliarden Euro

Grundlage des Asylkomplexes ist das deutsche Asylrecht, welches in seiner Form weltweit einmalig ist. Zwar wurde 2025 nur etwa einem Prozent der Antragssteller Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz gewährt, so Harms. Doch auch der Rest der über 300.000 Antragssteller durfte entweder wegen der Genfer Flüchtlingskonvention oder subsidiären Schutzes nach EU-Recht im Land bleiben. Das an der Grenze ausgesprochene Zauberwort „Asyl“, so Harms, garantiere jedem sofortigen Zugang zu Sozialleistungen und dem Rechtsweg, obwohl Asyl an sich selten gewährt wird. Nationales Recht wird hier durch supranationale Regelungen de facto außer Kraft gesetzt. Sehr zutreffend bezeichnet er dieses absurde Asylsystem als „Sammelstelle für Migration“.

Im ersten Kapitel über die Dimensionen des Asylkomplexes erstellt Harms auf Grundlage öffentlich zugänglichen Datenmaterials sowie zahlreicher Anfragen bei den verantwortlichen Behörden eine Gesamtübersicht über die bisherigen Kosten der „flüchtlingsbezogenen Ausgaben“ seit 2016. Er kommt dabei auf die Summe von etwa 400 Milliarden Euro, wobei sich die Lasten des Bundes auf 242, der Länder auf 100 und der Kommunen auf 50 Milliarden beliefen.

Eine weitere Dimension des Asylkomplexes offenbart sich auch in den offiziellen Kriminalitätsstatistiken, die Jahr für Jahr zeigen, dass Ausländer gerade aus osteuropäischen und arabisch-muslimischen Ländern in nahezu allen verbrechensbezogenen Kategorien massiv überrepräsentiert sind. Diesen Themenkomplex hat auch der Publizist Frank Urbaniok in seinem 2025 erschienenen Buch „Die Schattenseiten der Migration“ umfassend analysiert.

Unsummen versickern in nutzlosen Integrationskursen

Ganz in seinem Element befindet sich Harms im zweiten Kapitel über die Profiteure des Asylkomplexes, welches das ausführlichste des Buches ist. Hier konzentriert er sich vor allem auf die Netzwerke, welche von der Unterbringung der Asylanten profitieren. Nach Harms Recherchen gab es 2025 in Deutschland 4.437 Asylheime. Zu den Betreibern dieser Heime gehören große private Firmen wie European Homecare, aber auch die bekannten Wohlfahrtsverbände wie die Caritas, die Johanniter oder die SPD-nahe AWO. Es sind also vor allem solche Organisationen, die seit 2015 zu den lautstärksten Unterstützern der unkontrollierten Massenmigration zählen, die von dieser massiv finanziell profitieren.

Ein weiteres Beispiel ist der Immobilienkonzern Aroundtown, der Grundstücke übernimmt, um diese dann für Asylunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Am Beispiel Berlins zeigt Harms, zu welchen Verfilzungen dies führt. Eine Mitarbeiterin des Berliner Immobilienmanagements, die für Anmietungen im Namen des Senats zuständig ist, hat vorher für ein Tochterunternehmen von Aroundtown gearbeitet und ist nun Teil jener Behörde, die gerade über ein Vermietungsangebot von 261 Millionen Euro entscheidet, von dem ihr alter Arbeitgeber profitieren würde.

Ein weiterer Akteur des Asylkomplexes ist die Integrationslobby, die vor allem über die Integrationskurse Millionen verdient. Auch diese werden vom Staat an private oder öffentliche Träger wie zum Beispiel die Volkshochschulen vermittelt. Ein Kurs besteht aus 700 Unterrichtseinheiten. Knapp 60 Prozent der Teilnehmer, so Harms, verlassen den Kurs ohne Abschluss, Konsequenzen tragen sie dafür keine. Irgendwann beginnen sie dann einen neuen Kurs, wovon wieder die Träger profitieren, die neues Steuergeld vom Staat erhalten. Ein Interesse, diesen Betrugskreislauf zu beenden, hat keiner der Beteiligten.

Das ganze Ausmaß des Asylkomplexes wird deutlich

Im Zentrum des abschließenden Kapitels über die Macht des Asylkomplexes steht ein Interview mit dem Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau über die Verbindungen zwischen den Asyl-NGOs, Anwälten, Richtern und den Staatsanwaltschaften. Harms’ nüchternes Fazit lautet: „Der Rechtsweg ist längst zu einer der zentralen Stützen des Asylkomplexes geworden. Spezialisierte Anwälte, staatlich finanzierte Beratungsstellen und Migrationsorganisationen sorgen dafür, dass nahezu jede politische Begrenzung vor Gericht angegriffen werden kann.“ Vosgerau sieht im Moment nur eine Möglichkeit, den Widerspruch zwischen dem völkerrechtlichen Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes und dem geltenden EU-Recht aufzuheben: den Austritt aus dem Schengen-Raum.

Die Macht des Asylkomplexes ist ungebrochen. Die angebliche „Asylwende“ der Bundesregierung ist eine Mogelpackung. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 wurden weniger als 10.000 Menschen abgeschoben, nach Syrien ganze drei (!). Zeitgleich wurden knapp 60.000 Anträge neu gestellt, der Zuzug hält also weiterhin an. Ein Grund für die Macht des Asylkomplexes sei neben den finanziellen Aspekten auch die „Sehnsucht nach nationaler Selbstauslöschung“, die für das links-progressive Milieu von Linke bis zur CDU identitätsstiftend ist.

Das Buch ist das Ergebnis einer bemerkenswerten Rechercheleistung, die den zugespitzten Begriff Asylkomplex mit Inhalt füllt und handlungsweisend für die Politik sein kann, die die hier beschriebenen Umstände beenden will.

Aus der JF-Ausgabe 42/26.